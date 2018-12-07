В Туле за неделю отловили более 40 бездомных животных

В рамках муниципального контракта представители Благотворительного Фонда помощи бездомным животным «Ника» за неделю провели 16 выездов и отловили более 40 безнадзорных животных по следующим адресам:

ул. Федора Смирнова,

ул. Серебровской, д. 11,

пос. Мясново,

ул. Пузакова, д. 15,

ул. Фридриха Энгельса, д. 1;

1-й Песчаный проезд, д. 2,

ул. Пушкинская, д. 32,

Красноармейскому пр-т, д. 17,

Китаевский пр-д, д. 5,

ул. Заводская в пос. Ленинский,

ул. Березовая, ул. Гагарина в пос. Косая Гора,

пос. Хрущево,

пос. Скуратово.

Все животные помещены в приют для проведения лечебно-профилактических мероприятий. Для поиска их прежних и новых владельцев на сайте администрации Тулы создан специальный раздел.

Туляки могут узнать, где содержатся «бездомники», в каком месте и при каких обстоятельствах они были пойманы и какое лечение проходили. Понравившихся питомцев можно забрать – благодаря этому сервису несколько десятков собак уже нашли новый дом.