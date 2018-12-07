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В Туле за неделю отловили более 40 бездомных животных

В Туле за неделю отловили более 40 бездомных животных

Работы по отлову проводит благотворительный фонд «Ника».

В рамках муниципального контракта представители Благотворительного Фонда помощи бездомным животным «Ника» за неделю провели 16 выездов и отловили более 40 безнадзорных животных по следующим адресам:

  • ул. Федора Смирнова,
  • ул. Серебровской, д. 11,
  • пос. Мясново,
  • ул. Пузакова, д. 15,
  • ул. Фридриха Энгельса, д. 1;
  • 1-й Песчаный проезд, д. 2,
  • ул. Пушкинская, д. 32,
  • Красноармейскому пр-т, д. 17,
  • Китаевский пр-д, д. 5,
  • ул. Заводская в пос. Ленинский,
  • ул. Березовая, ул. Гагарина в пос. Косая Гора,
  • пос. Хрущево,
  • пос. Скуратово.

Все животные помещены в приют для проведения лечебно-профилактических мероприятий. Для поиска их прежних и новых владельцев на сайте администрации Тулы создан специальный раздел.

Туляки могут узнать, где содержатся «бездомники», в каком месте и при каких обстоятельствах они были пойманы и какое лечение проходили. Понравившихся питомцев можно забрать – благодаря этому сервису несколько десятков собак уже нашли новый дом.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:33 +3
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