В Туле за неделю отловили более 40 бездомных животных
Работы по отлову проводит благотворительный фонд «Ника».
В рамках муниципального контракта представители Благотворительного Фонда помощи бездомным животным «Ника» за неделю провели 16 выездов и отловили более 40 безнадзорных животных по следующим адресам:
- ул. Федора Смирнова,
- ул. Серебровской, д. 11,
- пос. Мясново,
- ул. Пузакова, д. 15,
- ул. Фридриха Энгельса, д. 1;
- 1-й Песчаный проезд, д. 2,
- ул. Пушкинская, д. 32,
- Красноармейскому пр-т, д. 17,
- Китаевский пр-д, д. 5,
- ул. Заводская в пос. Ленинский,
- ул. Березовая, ул. Гагарина в пос. Косая Гора,
- пос. Хрущево,
- пос. Скуратово.
Все животные помещены в приют для проведения лечебно-профилактических мероприятий. Для поиска их прежних и новых владельцев на сайте администрации Тулы создан специальный раздел.
Туляки могут узнать, где содержатся «бездомники», в каком месте и при каких обстоятельствах они были пойманы и какое лечение проходили. Понравившихся питомцев можно забрать – благодаря этому сервису несколько десятков собак уже нашли новый дом.
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