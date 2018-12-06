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Военные подарят Тульской области к Новому году три моста
Фото amic.ru

Военные подарят Тульской области к Новому году три моста

Их строят в рамках проведения тактико-специального учения, а потом передадут тулякам.

В Тульской области до 29 декабря Минобороны страны проведет учения, в ходе которых военные возведут три моста через реки Плава, Шиворонь и Дон: два автомобильных (протяженностью 72 и 36 м) и один пешеходный (протяженностью 120 м). Сооружения станут новогодним подарком для жителей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Всего в учениях будет задействовано около 60 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Возведенные мосты будут переданы муниципалитетам для использования жителями по просьбе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Возведение первого моста через реку Плава вблизи населенного пункта Пеньково уже заканчивается, еще два моста планируется возвести до 29 декабря.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:15 +2
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