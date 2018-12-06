Военные подарят Тульской области к Новому году три моста

Фото amic.ru

Их строят в рамках проведения тактико-специального учения, а потом передадут тулякам.

В Тульской области до 29 декабря Минобороны страны проведет учения, в ходе которых военные возведут три моста через реки Плава, Шиворонь и Дон: два автомобильных (протяженностью 72 и 36 м) и один пешеходный (протяженностью 120 м). Сооружения станут новогодним подарком для жителей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Всего в учениях будет задействовано около 60 военнослужащих и свыше 20 единиц военной и специальной техники.

Возведенные мосты будут переданы муниципалитетам для использования жителями по просьбе губернатора Тульской области Алексея Дюмина.