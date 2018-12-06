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Прокуратура: в Тульской области стало больше взяточников
По информации пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Прокуратура: в Тульской области стало больше взяточников

Об этом прокурор Тульской области Роман Прасков рассказал на брифинге, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией, ежегодно отмечаемому 9 декабря.

За 9 месяцев 2018 года прокуроры выявили 1600 нарушений законодательства, принесено 645 протестов на незаконные правовые акты, внесено 374 представления, по результатам рассмотрения которых 365 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 26 лиц, в суды направлен 21 иск, внесено 109 требований, в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 12 материалов, возбуждено 10 уголовных дел.

С целью выявления коррупциогенных факторов прокуратурой области на постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. За 9 месяцев 2018 года органами прокуратуры области изучено подлежащих антикоррупционной экспертизе 5674 НПА.

Подавляющее большинство коррупциогенных факторов выявляются прокурорами в нормативных актах, регулирующих вопросы предоставления муниципальных услуг, осуществления муниципальных функций, проведения конкурсов по предоставлению различных грантов.

За 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года со 124 до 160 возросло число возбужденных правоохранительными органами уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности,

при этом с 27 до 47 увеличилось количество дел о преступлениях, связанных со взяточничеством, с 17 до 40 — число лиц, их совершивших.

За указанный период времени с постановлением обвинительного приговора рассмотрены 59 уголовных дел, осуждены 70 лиц. В числе осужденных: 4 должностных лица органов государственной власти, местного самоуправления, 7 сотрудников правоохранительных органов, 38 руководителей и иных должностных лиц предприятий и учреждений, 2 врача.

Реальное лишение свободы в качестве наказания назначено 27 лицам, штраф — 42 лицам. Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью применено в отношении 17 лиц, в виде штрафа — в отношении 7 лиц, в виде ограничения свободы — в отношении 4 лиц, в виде лишения звания на основании ст. 48 УК РФ — в отношении 4 лиц.

Большое внимание органы прокуратуры уделяют возмещению ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. Благодаря слаженному взаимодействию правоохранительных органов за 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно, с 1% до 80%, вырос уровень возмещения материального ущерба, который составляет на сегодняшний день более 142 млн руб. против 1 млн руб. в аналогичный период прошлого года.

сегодня, в 16:10 +3
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Тульская область

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