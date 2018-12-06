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Погода в Туле 7 декабря: облачно, небольшой снег, до -8 градусов

Погода в Туле 7 декабря: облачно, небольшой снег, до -8 градусов

Синоптики обещают умеренный северо-западный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу ожидается облачность с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо» – до 2 мм), на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -9 до -4 градусов, днём – от -8 до -3. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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