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ПФК «Арсенал» и клубный массажист оштрафованы после матча с «Зенитом»
Фото Алексея Пирязева.

ПФК «Арсенал» и клубный массажист оштрафованы после матча с «Зенитом»

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

По итогам матча «Арсенал» — «Зенит» КДК РФС решил оштрафовать клуб. За использование зрителями на стадионе пиротехники во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию «Арсенал» оштрафован на 10 тысяч рублей. За пиротехнику от болельщиков досталось и клубу «Зенит», правда, сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

На 10 тысяч рублей оштрафован массажист тульского клуба Роман Романов. Ему назначено наказание за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Автор: Юлия Королева, вчера, в 23:10 0
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