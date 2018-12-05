новости
новости
Регистрация
В Туле появился новый памятник
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле появился новый памятник

Памятник юным тулякам-оружейникам стал частью мемориального комплекса «Подвиг трудовой».

5 декабря в рамках празднования 77-й годовщины обороны Тулы перед зданием «Туламашзавода» состоялось открытие памятника «Юным тулякам-оружейникам, трудившимся на оборонных предприятиях города Тулы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Участников мероприятия поприветствовал губернатор Алексей Дюмин.

«Война заставляла детей взрослеть очень рано. Мальчишки и девчонки вставали к станкам вместо родителей, которые уходили на фронт. Трудились без сна и отдыха, перевыполняли норму, помогали ковать Великую Победу. Жили, как и вся страна, по принципу „Всё для фронта! Всё для Победы!“. Сегодня их трудовой подвиг увековечен в этой композиции», — сказал глава региона.

 

Мемориальный комплекс «Подвиг трудовой» включает в себя памятный знак «Туламашзавод» в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и новый памятник «Юным тулякам-оружейникам».

Памятник представляет собой двухфигурную композицию в натуральную величину: девочка и мальчик за работой у слесарного стола. К слесарному столу вертикально прислонены три противотанковых ружья и два ствола пулемета «Максим». Скульптурная композиция выполнена из бронзы. Пьедестал памятника облицован гранитными плитами. Памятник изготовлен и установлен АО «АК «Туламашзавод».

Скульптор — член Союза художников РФ Юрий Уваркин.

Создание памятника — совместный проект Фонда развития Тульской области «Перспектива» и АО «АК «Туламашзавод».

Большой материал Myslo о юных туляках, проявивших себя в годы войны, читайте по ссылке.

 

сегодня, в 12:44 +5
Другие статьи по темам
Событие
памятникдети военного времениТула в годы войныисторияпамятник Юным тулякам-оружейникам
Место
ТулаТуламашзавод

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Баскетбольный триллер в Тобольске: «Арсенал» уступил в ответном матче «Нефтехимику»
Баскетбольный триллер в Тобольске: «Арсенал» уступил в ответном матче «Нефтехимику»
Туляк хотел передать в колонию наркотики с помощью арбалета
Туляк хотел передать в колонию наркотики с помощью арбалета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.