В Туле появился новый памятник

5 декабря в рамках празднования 77-й годовщины обороны Тулы перед зданием «Туламашзавода» состоялось открытие памятника «Юным тулякам-оружейникам, трудившимся на оборонных предприятиях города Тулы во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».



Участников мероприятия поприветствовал губернатор Алексей Дюмин.

«Война заставляла детей взрослеть очень рано. Мальчишки и девчонки вставали к станкам вместо родителей, которые уходили на фронт. Трудились без сна и отдыха, перевыполняли норму, помогали ковать Великую Победу. Жили, как и вся страна, по принципу „Всё для фронта! Всё для Победы!“. Сегодня их трудовой подвиг увековечен в этой композиции», — сказал глава региона.

Мемориальный комплекс «Подвиг трудовой» включает в себя памятный знак «Туламашзавод» в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и новый памятник «Юным тулякам-оружейникам».



Памятник представляет собой двухфигурную композицию в натуральную величину: девочка и мальчик за работой у слесарного стола. К слесарному столу вертикально прислонены три противотанковых ружья и два ствола пулемета «Максим». Скульптурная композиция выполнена из бронзы. Пьедестал памятника облицован гранитными плитами. Памятник изготовлен и установлен АО «АК «Туламашзавод».



Скульптор — член Союза художников РФ Юрий Уваркин.



Создание памятника — совместный проект Фонда развития Тульской области «Перспектива» и АО «АК «Туламашзавод».