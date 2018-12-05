Туляк хотел передать в колонию наркотики с помощью арбалета

К полицейским поступила информация, что недавно освободившийся из колонии 30-летний новомосковец намерен доставить в колонию наркотики. В ходе оперативных мероприятий сведения подтвердились.

Ранним утром 4 декабря полицейские задержали мужчину. В присутствии понятых у него обнаружен и изъят полимерный свёрток с веществом, похожим на наркотик. Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что злоумышленник собирался перебросить на запретную территорию 3,78 грамма метадона.

Кстати, способ переброски был выбран весьма необычный: мужчина примотал к стрелам арбалета свертки с наркотиками и намеревался выстрелить из него в сторону колонии, чтобы доставить «посылку» к месту назначения.

В полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228.1 УК РФ.

Случай проявления такой изобретательности далеко не первый. Достаточно вспомнить историю с котом-наркокурьером, которого 2 августа задержали в Новомосковске. Его владелец недавно освободился из колонии, и уходя на волю, прихватил с собой котика. Оказалось, что не потому что прикипел к нему душой, а чтобы доставлять незаметно бывшим сокамерникам наркотики. Но фокус не удался, злоумышленника задержали.