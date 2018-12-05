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Баскетбольный триллер в Тобольске: «Арсенал» уступил в ответном матче «Нефтехимику»
Фото vk.com/sporttobolsk

Баскетбольный триллер в Тобольске: «Арсенал» уступил в ответном матче «Нефтехимику»

Тульские баскетболисты уступили во втором овертайме.

4 декабря оружейники сыграли в Тобольске с «Нефтехимиком» в рамках Чемпионата России по баскетболу. Суперлига-2. Напомним, 3 декабря в первом матче победа осталась за туляками.

Всем любителям баскетбола команды подарили в этот день болельщикам настоящий «баскетбольный триллер».

Первые 4 минуты матча прошли в равной борьбе, затем «Арсенал» начал постепенно уходить в отрыв. По такому же сценарию события продолжили развиваться и во второй четверти.

Уходя на большой перерыв, туляки имели в своём активе +14. Однако в третьей четверти «Арсенал» растерял свое преимущество. Туляки вырывались вперед, а хозяева догоняли.

Во втором овертайме «Арсенал» имел все шансы на победу, но допустил несколько досадных ошибок, чем и воспользовался «Нефтехимик» — 101:105.

Самыми результативными у туляков стали Никита Бурков (28 очков) и Александр Голяхов (19 очков). Дмитрий Рытенко набрал 13 очков и собрал 9 подборов, вновь остановившись в шаге от дабл-дабла.

Следующие игры оружейники проведут в Магнитогорске, где сразятся с местным Динамо 7 и 8 декабря.

Протокол матча

«Нефтехимик» (Тобольск) — «Арсенал» (Тула) — 105:101 ОТ (20:27, 14:21, 28:16, 24:22, 10:10, 9:5)
Судьи: Новиков (Мособласть), Закиров (Казань), Переверзев (Москва). Комиссар — Колотильщиков (Кострома).
«Нефтехимик»: Маган (8+12 подборов), Н. Клюндиков (14), Т. Клюндиков (22), Ежов (33+11 подборов), Пылаев (17) — старт, Марченко (6), Русаков (2), Череповский (3).
«Арсенал»: Бурков (28), Радивоевич (9), Крыков (2), Рытенко (13), Голяхов (19) — старт, Дзандзава, Попов (10), Оленев (3), Казюлин (10), Синкевич (7).
Фолы — 22:28.

сегодня, в 13:42 +1
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