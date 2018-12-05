В Туле открылась горячая линия Деда Мороза
Звонок с городского номера – бесплатный, с мобильного – по тарифам оператора.
Помимо отправки традиционного бумажного письма, юные туляки смогут «пообщаться» с главным новогодним волшебником по телефону – в Туле открылась «горячая линия» Деда Мороза.
Автоответчик говорит текст с паузами, давая возможность ребёнку ответить на вопросы Дедушки – за счёт этого создается впечатление реальной беседы.
Звонки принимаются по телефону: 75-10-49. Звонок с городского номера бесплатный, с мобильного – по тарифам оператора сотовой связи.
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