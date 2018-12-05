Звонок с городского номера – бесплатный, с мобильного – по тарифам оператора.

Помимо отправки традиционного бумажного письма, юные туляки смогут «пообщаться» с главным новогодним волшебником по телефону – в Туле открылась «горячая линия» Деда Мороза.

Автоответчик говорит текст с паузами, давая возможность ребёнку ответить на вопросы Дедушки – за счёт этого создается впечатление реальной беседы.