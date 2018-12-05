Юные футболисты разыграли в Шатске Пряничный кубок

Фотографии предоставлены организаторами соревнований

Соревнования прошли в поселковом ФОКе, в них приняли участие 13 команд.

Побороться за звание чемпиона Пряничного кубка собрались спортсмены в возрасте 2012 и 2013 годов рождения. 130 юных футболистов приехали в Тулу из Донского, Серпухова, Брянска, Пушкино, Обнинска и Одинцово. В перерывах между матчами аниматоры провели для ребят танцевальную разминку с роботами.

В первом этапе кубка места распределились следующим образом: в «Золотую сетку» попали команды из Брянска, Пушкино, Одинцово и Тулы, а серебряными призерами стали футболиста из Обнинска, Серпухова и Донского. По итогам второго дня лучшими стали туляки, второе место – у юниоров из Подмосковья, на третьем – команда из Донского.

Самые результативные игроки были отмечены памятными статуэтками «Лучший игрок команды». Кроме того, награды получили лучшие бомбардиры, вратари и защитники турнира.

Победителям Пряничных кубков вручили пряники, кубки, медали и дипломы, а все участники соревнований получили памятные подарки от Тульской футбольной школы «Юниор».