Фото: пресс-служба администрации Тулы
С проезда Батищева в Туле вывезли брошенную «девятку»
Машина долгое время стояла в одном из гаражных кооперативов, её успели частично разобрать.
Сотрудники администрации Пролетарского округа провели работу по эвакуации брошенной на улице Батищева отечественной «девятки», которая долго стояла в одном из гаражных кооперативов. Местные автолюбители успели частично разобрать машину.
Эвакуация бесхозных автомобилей с городских улиц и дворов проводится в соответствии с постановлением городской администрации. Брошенные машины подлежат эвакуации в следующих случаях:
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если они находятся в аварийном состоянии или разукомплектованы,
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если в них складируются отходы,
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если они препятствуют дорожному движению, работе спецтехники.
Вывоз бесхозной машины проводится в следующем порядке:
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составляется акт об обнаружении машины,
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фиксируется факт нахождения автомобиля без движения более 30 дней,
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на автомобиль наносится специальная наклейка, собственнику направляется уведомление о сроках перемещения машины. Также информация о вывозе публикуется на сайте администрации,
- после этого проводится принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.
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