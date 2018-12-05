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С проезда Батищева в Туле вывезли брошенную «девятку»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

С проезда Батищева в Туле вывезли брошенную «девятку»

Машина долгое время стояла в одном из гаражных кооперативов, её успели частично разобрать.

Сотрудники администрации Пролетарского округа провели работу по эвакуации брошенной на улице Батищева отечественной «девятки», которая долго стояла в одном из гаражных кооперативов. Местные автолюбители успели частично разобрать машину.

Эвакуация бесхозных автомобилей с городских улиц и дворов проводится в соответствии с постановлением городской администрации. Брошенные машины подлежат эвакуации в следующих случаях:

  • если они находятся в аварийном состоянии или разукомплектованы,
  • если в них складируются отходы,
  • если они препятствуют дорожному движению, работе спецтехники.

Вывоз бесхозной машины проводится в следующем порядке:

  • составляется акт об обнаружении машины,
  • фиксируется факт нахождения автомобиля без движения более 30 дней,
  • на автомобиль наносится специальная наклейка, собственнику направляется уведомление о сроках перемещения машины. Также информация о вывозе публикуется на сайте администрации,
  • после этого проводится принудительная эвакуация на специально отведенную территорию для временного хранения.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +1
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ТулаПролетарский городской округ

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