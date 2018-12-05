С проезда Батищева в Туле вывезли брошенную «девятку»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Машина долгое время стояла в одном из гаражных кооперативов, её успели частично разобрать.

Сотрудники администрации Пролетарского округа провели работу по эвакуации брошенной на улице Батищева отечественной «девятки», которая долго стояла в одном из гаражных кооперативов. Местные автолюбители успели частично разобрать машину.

Эвакуация бесхозных автомобилей с городских улиц и дворов проводится в соответствии с постановлением городской администрации. Брошенные машины подлежат эвакуации в следующих случаях:

если они находятся в аварийном состоянии или разукомплектованы,

если в них складируются отходы,

если они препятствуют дорожному движению, работе спецтехники.

Вывоз бесхозной машины проводится в следующем порядке: