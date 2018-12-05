В почтамтах Тульской области открылась Почта Деда Мороза

До 25 декабря в отделениях Почты России Тулы и еще шести городов области будет работать Почта Деда Мороза.

Жители региона могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик.

Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.

Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.

Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях региона предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители Тульской области могут поздравить своих родных и друзей.

Адреса новогодних почтовых ящиков:

300000, г. Тула, пр. Ленина, 33

301349, г. Алексин ул. Тульская, 26

301835, г. Богородицк, ул. Коммунаров, 57

301840, г. Ефремов, ул. Горького, 28

301650, г. Новомосковск, ул. Московская, 23

301430, г. Суворов, ул. Кирова, 7

301259, г. Щекино, ул. Советская, 20