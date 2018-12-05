В почтамтах Тульской области открылась Почта Деда Мороза
До 25 декабря в отделениях Почты России Тулы и еще шести городов области будет работать Почта Деда Мороза.
Жители региона могут отправить письмо в резиденцию главного зимнего волшебника, опустив его в специальный почтовый ящик.
Выемка писем и открыток с пожеланиями и поздравлениями будет осуществляться ежедневно. Чтобы все послания были доставлены Дедушке Морозу в Великий Устюг вовремя и волшебник смог прислать ответ, необходимо правильно указать свой адрес (обязательно с индексом) и адрес получателя.
Письмо Деду Морозу нужно отправлять на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив почтовую марку. Для удобства адрес резиденции размещен также у новогоднего почтового ящика. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.
Кроме того, в преддверии Нового года в почтовых отделениях региона предлагается большой выбор праздничных открыток, конвертов и сувениров, с помощью которых жители Тульской области могут поздравить своих родных и друзей.
Адреса новогодних почтовых ящиков:
300000, г. Тула, пр. Ленина, 33
301349, г. Алексин ул. Тульская, 26
301835, г. Богородицк, ул. Коммунаров, 57
301840, г. Ефремов, ул. Горького, 28
301650, г. Новомосковск, ул. Московская, 23
301430, г. Суворов, ул. Кирова, 7
301259, г. Щекино, ул. Советская, 20