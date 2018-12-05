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Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный снегопад

Метеопредупреждение: на Тулу надвигается сильный снегопад

Также в регионе ожидается туман, гололед и налипание снега на провода.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и днем 6 декабря на территории Тульской области ожидается сильный мокрый снег, туман (видимость 200-500 м.), гололед, отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

При сильном снегопаде и усилении ветра следует плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, обходить деревья и не парковать рядом с ними машины. По возможности стоит оставаться дома.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями. Соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения,
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги,
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль,
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их,
  • в условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:30 +5
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