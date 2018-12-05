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Погода в Туле 6 декабря: мокрый снег, туман и гололед

Погода в Туле 6 декабря: мокрый снег, туман и гололед

Синоптики обещают до пяти градусов мороза и облачность.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится облачность.

Ожидается мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо» – до 8 мм), местами гололед, налипание снега на провода, местами туман, на дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом днем на северный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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