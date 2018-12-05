Что тулякам нужно знать о ВИЧ

Сдать тест на ВИЧ можно анонимно. Результаты будут готовы в считаные дни, и вы получите их лично в руки

Вирус иммунодефицита человека повреждает клетки иммунной системы, ослабляет ее и может привести к смерти.

Но это касается тех, кто не следит за своим здоровьем и не знает о своем ВИЧ-положительном статусе.



В современном мире ВИЧ давно перестал быть приговором. Сегодня инфицированные им люди живут долгую и счастливую жизнь и при этом не заражают окружающих. На самые главные вопросы о ВИЧ отвечает заведующая отделом профилактики и клинической эпидемиологии Тульского област­ного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Оксана Грачева.

Ольга Грачёва – Несколько десятков лет назад ВИЧ-инфекции считались болезнью людей с низкой социальной ответственностью: наркоманов, алкозависимых и женщин, ведущих разгульный образ жизни. Но за последнее время ситуация изменилась. Сейчас заболеть ВИЧ может каждый, с этой болезнью сталкиваются люди вне зависимости от социального статуса, возраста и профессии.

В Тульской области выявлено более 12 000 инфицированных. Это немаленькая цифра, поэтому заболевшие ВИЧ могут быть среди ваших друзей, знакомых и коллег. Но бояться не стоит. Если зараженный получает правильное лечение, вирус в его крови снижается до минимума, до так называемой неопределяемой нагрузки. В таком случае инфицированный человек уже не может заразить окружающих.

Зачем знать свой ВИЧ-статус?

Основное число заражений ВИЧ-инфекцией приходится на незащищенные половые акты. Действенная мера защиты от инфекции — исключение случайный половых связей, верность одном партнеру, создание крепких семей и использование барьерной контрацепции.

Люди, вступающие в интимные отношения, должны осознавать всю ответственность этого поступка. Особенно это касается молодых людей, которые порой забывают, что близкие связи чреваты последствиями, если не были приняты меры безопасности.

Чтобы сократить число заражений, нужно не только соблюдать меры безопасности, но и обеспечить лечением всех, кто столкнулся с этим недугом. Это исключит распространение болезни и подарит человеку счастливую жизнь без сильных ограничений.

После заражения ВИЧ пациент проходит несколько стадий развития заболевания, последней из которых является СПИД.

СПИД опасен и приводит к летальному исходу. Лечение, назначаемое специалистами, защищает от развития СПИД и дает возможность жить полной жизнью. Всё, что необходимо, — ежедневно принимать лекарства и своевременно посещать врача.

Даже если вы не решаетесь сдать анализы, опасаясь узнать о положительном результате, задумайтесь! Решение пойти к врачу может быть решающим для вашего будущего. В ситуации с ВИЧ как нельзя кстати действует поговорка: «Предупрежден — значит вооружен».

Где я могу провериться?

Вирус ВИЧ может не проявлять себя годами. И чтобы не пропустить болезнь и вовремя принять меры, человек должен ежегодно проходить тестирование на ВИЧ-инфекцию. Это несложно. Сдать анализы можно в любой поликлинике по месту жительства, платных клиниках или в Центре по профилактике и борьбе со СПИД.

Сдать тест можно как конфиденциально, с сохранением врачебной тайны, при предоставлении документов, удостоверяющих личность, так и анонимно без указания паспортных данных.

Сдавать анализы рекомендуется не реже одного раза в год. Это необходимо, поскольку в течение шести месяцев после заражения ВИЧ идет период так называемого серонегативного окна, и тест может быть отрицательным. Чтобы не пропустить этот период, относитесь к собственному здоровью ответственно.

Безопасность будущих поколений

В последнее время остро стоит проблема здорового потомства у ВИЧ-инфицированных людей. При правильном лечении инфекция не передается от матери ребенку. Но иногда будущие мамы даже не подозревают о том, что заражены. Именно поэтому всем, кто планирует беременность, врачи рекомендуют обязательно сдать анализ на ВИЧ.

Все беременные сдают этот анализ двукратно, и, кроме того, обследование обязательно проходит будущий отец. Если беременная женщина по каким-то причинам не сдавала анализы на ВИЧ во время беременности, то уже в родильном доме ей делают экспресс-тест. Однако в этом случае процент заражения ребенка существенно возрастает.

Но чем раньше будет выявлена инфекция, тем больше шансов на рождение здорового малыша.