5 важных советов: Как правильно выбирать фейерверки и петарды

Фото Алексея Пирязева.

Новогодняя ночь традиционно оглушает фейерверками и салютами. Чтобы праздник прошел на ура, нужно внимательно подойти к выбору пиротехнической продукции. Специалисты пожарного надзора тульского МЧС отмечают, что правила выбора качественных салютов, петард и прочих достаточно просты.

1.продавец

Понять, соблюдает ли продавец правила торговли пиротехническими изделиями, можно буквально с порога торгового зала. Если прямого доступа к продукции у покупателей нет, значит, всё сделано правильно.

Застекленные витрины и легкие заградительные конструкции у полок – так должен быть оборудован торговый зал. Изделия третьего класса опасности (с радиусом поражения до 20 метров) – ракеты и различные салютные батареи – должны располагаться за стеклом. Второго класса (наземные фейерверки и петарды) и первого (хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня) – за заградительной конструкцией.

Это не прихоть, а необходимость в целях соблюдения безопасности в торговом зале. Если такой товар свободно разложить на полках, то покупатель случайно может его свалить на пол, и закончится это не очень хорошо.

В свободном доступе может находиться на полках магазина только различная праздничная атрибутика, не относящаяся к пиротехническим изделиям.

Кстати, в торговом зале обязательно должно быть не менее двух огнетушителей.

Выбор пиротехнических изделий повышенного класса опасности должен проходить под присмотром продавца.

2.упаковка

Определились с покупкой? Теперь внимательно изучаем упаковку. Она должна быть не мятой, без повреждений. Еще на ней не должно быть разводов от воды. Многие пиротехнические изделия доставляют в Россию по морю, и следы от высохшей воды говорят о том, что были нарушены условия хранения изделия.

Намокшая пиротехника непригодна для использования.

Выбор пиротехнических изделий огромен: на любой вкус и кошелек, но все их объединяет одно – наличие информации на упаковке. Порядочные производители подробно и наглядно рассказывают на упаковке, как безопасно запустить салют или правильно поджечь петарду. Есть также информация, по ГОСТу произведена продукция или по ТУ.

Не забудьте проверить срок годности! Все крупные тульские магазины, конечно, уверяют, что следят за этим. И вполне возможно, что это действительно так. Но проверить лишний раз никогда не помешает.

3.документы

Если хотите убедиться в том, что изделие сертифицированное, можете запросить у продавца соответствующий документ. На сегодняшний день иметь в наличии бумажные сертификаты на весь ассортимент продукции продавец не обязан, но назвать номер сертификата должен, чтобы покупатель мог убедиться в безопасности и качественности покупки, проверив номер в интернете.

Торговые точки, работающие круглый год, надзорные ведомства регулярно проверяют. Несанкционированные же – складные столики на улицах, которые появляются по вечерам и выходным (когда контролирующие органы не работают) такие проверки не проходят. А значит, и доверять качеству их продукции тоже вряд ли стоит.

4.место для запуска

Но купить мало, нужно же грамотно запустить. Тульское ГУ МЧС отмечает, что даже бенгальские огни лучше не зажигать дома. Но и фейерверки тоже пускать можно далеко не везде.

Ежегодно администрации муниципалитетов утверждают перечень площадок, на которых можно запускать салюты и фейерверки. В прошлом году в Тульской области официальных мест было 97. Сколько и где именно они будут в этом году, узнаем чуть позже.

Запрещено запускать пиротехнические изделия возле медицинских и образовательных учреждений.

5.правила безопасности

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что запрещается применение пиротехнических изделий:

- до ознакомления с инструкцией по применению, с нарушением требований руководства по эксплуатации в обязательном порядке, размещенном на упаковке.

- при ветреной погоде, а также при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании;

- когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода под напряжением;

- с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов);

- с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями;

- в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с крыш зданий и сооружений, балконов и лоджий;

- самостоятельно детям и лицам, не достигшим возраста, установленного производителем;

- с шумовыми эффектами, в ночное время (с 23.00 до 08.00) без согласования с органами исполнительной власти, за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством;

- на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

- во время собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования;

- в зданиях и сооружениях, если это не разрешено руководством по эксплуатации;

- при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей лицами, не имеющими лицензий на право работы с пиротехническими изделиями технического назначения;

- лицам в нетрезвом состоянии. Также нельзя курить рядом с пиротехническими изделиями.

Лицо, использующее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию от отработавших, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

В магазинах пиротехнических изделий имеются универсальные памятки, которые помогут сделать запуск петард и салютов безопасным: