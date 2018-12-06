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Тулякам навязывают установку газоанализаторов
Фото oka.fm.

Тулякам навязывают установку газоанализаторов

Продавцы представляются сотрудниками компании «Тулагоргаз» и в случае отказа от установки спецприборов грозят тулякам штрафами и отключением газа.

Тулякам вновь навязывают установку приборов, оповещающих об утечке газа (газоанализаторов). Представители различных фирм, продающих такие приборы, представляются работниками компании «Тулагоргаз» и попадают в квартиры и дома туляков под предлогом проверить газовое оборудование.

А затем настойчиво предлагают купить и установить спецприборы. В случае отказа жителей запугивают отключением газа и огромными штрафами, ссылаясь на постановление об обязательном оснащении газоанализаторами многоквартирных домов.

Зачастую продавцы газоанализаторов приходят в одежде, похожей на спецодежду сотрудников «Тулагоргаз», и предъявляют похожие удостоверения.

Для своих визитов предприимчивые продавцы выбирают именно те адреса, по которым у «горгаза» запланировано проведение технического обслуживания оборудования.

В АО «Тулагоргаз» Myslo сообщили, что никакого отношения к данным продавцам не имеют, не навязывают абонентам данные услуги и не принуждают устанавливать сигнализаторы загазованности:

– Мы призываем горожан быть бдительными и внимательными. Обращаем внимание на то, что тех­ническое обслуживание внутридомовых газовых приборов производится только на основе договора, заключенного меж­ду жителями и газораспределительной организацией, — подчеркнул начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Олег Шарапов.

В газораспределительной организации советуют тулякам проверять служебное удостоверение с названием компании, должностью, фотографией, печатью и подписью.

Если у вас появились сомнения в подлинности предъявленных документов, обратитесь в отдел по работе с клиентами АО «Тулагоргаз» по телефону 25-36-57 или круглосуточно в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04, с мобильного — 104, 004.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:33 +6
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