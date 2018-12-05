Где в Туле не будет света 6 декабря
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Коминтерна, 24-а,
- ул. Лейтейзена, 4,
- ул. Рязанская, 3-д,
- ул. Шевченко, 84, 86,
- ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),
- ул. 2-я Гостеевская, 1, 6, 7, 16,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-14,
- ул. Академика Павлова, 77-103 (нечётн.), 143-163 (нечётн.), 136, 144,
- ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
- ул. Макаренко, 4, 6, 6-а, 6-б,
- ул. Болдина, 98, 98-б, 98-а,
- ул. Л. Толстого, 105,
- ул. Переносная, 2-7,
- ул. Железнодорожная, 1, 2-10,
- п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),
- ул. Набережная, 1-14,
- ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
- ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
- ул. Станиславского, 50,
- Мясново: 8-й пр-д, 2,
- 9-й пр-д, 1,
- 18-й пр-д, 32-38,
- 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Чмутова, 113, 115, 117, 94-128 (чётн.), 47-83 (нечётн.),
- 2-й пр-д, 2-е,
- ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б,
- ул. Планерная, 8,
- 1-й пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-д, 2-г, 2-в, 2-ж,
- 11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),
- ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
- ул. Гончарова, 11-а-22,
- 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
- 2-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й Речной пр-д, 1-10,
- 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
- пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,
- ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
- ул. Речная, 2-9.
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