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Где в Туле не будет света 6 декабря

Где в Туле не будет света 6 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Коминтерна, 24-а,
  • ул. Лейтейзена, 4,
  • ул. Рязанская, 3-д,
  • ул. Шевченко, 84, 86,
  • ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.),
  • ул. 2-я Гостеевская, 1, 6, 7, 16,
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-14,
  • ул. Академика Павлова, 77-103 (нечётн.), 143-163 (нечётн.), 136, 144,
  • ул. Водоохранная, 54, 55, 56,
  • ул. Макаренко, 4, 6, 6-а, 6-б,
  • ул. Болдина, 98, 98-б, 98-а,
  • ул. Л. Толстого, 105,
  • ул. Переносная, 2-7,
  • ул. Железнодорожная, 1, 2-10,
  • п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Набережная, 1-14,
  • ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.),
  • ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.),
  • ул. Станиславского, 50,
  • Мясново: 8-й пр-д, 2,
  • 9-й пр-д, 1,
  • 18-й пр-д, 32-38,
  • 4-й Полюсный пр-д, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Чмутова, 113, 115, 117, 94-128 (чётн.), 47-83 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 2-е,
  • ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б,
  • ул. Планерная, 8,
  • 1-й пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-д, 2-г, 2-в, 2-ж,
  • 11-й пр-д, 1-19 (нечётн), 2-22 (чётн.),
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • ул. Гончарова, 11-а-22,
  • 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
  • 2-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
  • пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,
  • ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
  • ул. Речная, 2-9.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 +2
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