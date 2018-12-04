В Туле объединят городские больницы №7 и 12

Зачем нужна такая реорганизация? Рассказываем.

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные туляки — работники городской поликлиники № 12. По их словам, учреждение собираются объединить с больницей № 7, а персонал — массово сокращают.

За разъяснением ситуации Myslo обратился в минздрав Тульской области. Приводим ответ ведомства.

- В соответствии с постановлениями правительства Тульской области с 5 декабря 2018 года ГУЗ «Городская больница № 12» будет присоединена к ГУЗ «Городская больница № 7» с сохранением у последнего наименования и типа учреждения.

Проводимая реорганизация не предусматривает закрытия ни одного отделения больницы

№ 12.

В настоящее время все структурные подразделения продолжают работать в едином графике и оказывать плановую и неотложную медицинскую помощь населению, — сообщил заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк.

Горбольница № 7 – многопрофильное учреждение. В минздраве отметили, что реорганизация указанных больниц здравоохранения обеспечит преемственность и повысит качество оказания медицинских услуг.

- В соответствии с действующим законодательством обеим больницам за два месяца выдали уведомления о предстоящей реорганизации. Уведомления о сокращении выданы 9 сотрудникам горбольницы № 12 с предложением им вакантных должностей, — рассказал Владимир Грицаюк.