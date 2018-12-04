новости
новости
Регистрация
В Туле объединят городские больницы №7 и 12

В Туле объединят городские больницы №7 и 12

Зачем нужна такая реорганизация? Рассказываем.

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные туляки — работники городской поликлиники № 12. По их словам, учреждение собираются объединить с больницей № 7, а персонал — массово сокращают.

За разъяснением ситуации Myslo обратился в минздрав Тульской области. Приводим ответ ведомства.

- В соответствии с постановлениями правительства Тульской области с 5 декабря 2018 года ГУЗ «Городская больница № 12» будет присоединена к ГУЗ «Городская больница № 7» с сохранением у последнего наименования и типа учреждения.

Проводимая реорганизация не предусматривает закрытия ни одного отделения больницы
№ 12.

В настоящее время все структурные подразделения продолжают работать в едином графике и оказывать плановую и неотложную медицинскую помощь населению, — сообщил заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк.

Горбольница № 7 – многопрофильное учреждение. В минздраве отметили, что реорганизация указанных больниц здравоохранения обеспечит преемственность и повысит качество оказания медицинских услуг.

- В соответствии с действующим законодательством обеим больницам за два месяца выдали уведомления о предстоящей реорганизации. Уведомления о сокращении выданы 9 сотрудникам горбольницы № 12 с предложением им вакантных должностей, — рассказал Владимир Грицаюк.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:58 −8
Другие статьи по темам
Люди
Владимир Грицаюк
Место
Тула
Прочее
городская больницаобъединение больницминздрав

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляков приглашают на мастер-класс по гитарной аранжировке
Туляков приглашают на мастер-класс по гитарной аранжировке
В деревне Ильино под Тулой торжественно перезахоронили останки солдат
В деревне Ильино под Тулой торжественно перезахоронили останки солдат
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.