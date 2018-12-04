В деревне Ильино под Тулой торжественно перезахоронили останки солдат

Фото пресс-службы администрации Тулы

4 декабря на территории братского захоронения в Ильино состоялось торжественное перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Останки 11 погибших солдат 258-й стрелковой дивизии были обнаружены членами тульской областной общественной организации «Патриотическое объединение поисковых отрядов «Щит» под руководством Юрия Апарина на территории «Обидимское» в деревне Луковицы. К сожалению, установить личности погибших не представилось возможным.

В начале мероприятия траурную панихиду по усопшим отслужил протоиерей, настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского, Вячеслав Геннадьевич Ковалевский.

Все присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания.