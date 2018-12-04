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В деревне Ильино под Тулой торжественно перезахоронили останки солдат
Фото пресс-службы администрации Тулы

В деревне Ильино под Тулой торжественно перезахоронили останки солдат

4 декабря на территории братского захоронения в Ильино состоялось торжественное перезахоронение останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Останки 11 погибших солдат 258-й стрелковой дивизии были обнаружены членами тульской областной общественной организации «Патриотическое объединение поисковых отрядов «Щит» под руководством Юрия Апарина на территории «Обидимское» в деревне Луковицы. К сожалению, установить личности погибших не представилось возможным.

В начале мероприятия траурную панихиду по усопшим отслужил протоиерей, настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского, Вячеслав Геннадьевич Ковалевский.

Все присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания.

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Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 1
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 2
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 3
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 4
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 5
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 6
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 7
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 8
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 9
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 10
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 11
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 12
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 13
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 14
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 15
Захоронение останков солдат в Ильино, Фото: 16
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