Туляков приглашают на мастер-класс по гитарной аранжировке

Мероприятие состоится в среду, 5 декабря, в магазине «Бастон».

Магазин «Бастон» и Yamaha/Steinberg приглашает начинающих музыкантов и просто любителей музыки на мастер-класс гитариста Александра Зилкова.

Музыкант расскажет и покажет, как создать качественную аранжировку при помощи одной лишь гитары. Будут использованы инструменты Yamaha: Yamaha TransAcoustic (FG-TA), Yamaha SilentGuitar (SLG200S) и Steinberg UR22mkII Recording Pack.