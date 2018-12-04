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Туляков приглашают на мастер-класс по гитарной аранжировке

Туляков приглашают на мастер-класс по гитарной аранжировке

Мероприятие состоится в среду, 5 декабря, в магазине «Бастон».

Магазин «Бастон» и Yamaha/Steinberg приглашает начинающих музыкантов и просто любителей музыки на мастер-класс гитариста Александра Зилкова.

Музыкант расскажет и покажет, как создать качественную аранжировку при помощи одной лишь гитары. Будут использованы инструменты Yamaha: Yamaha TransAcoustic (FG-TA), Yamaha SilentGuitar (SLG200S) и Steinberg UR22mkII Recording Pack.

Мероприятие состоится в среду, 5 декабря, в 18.00, в магазине «Бастон» (ул. Пролетарская, д. 39-В). Вход свободный! Подробности – здесь.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +1
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