Туляков приглашают на мастер-класс по гитарной аранжировке
Мероприятие состоится в среду, 5 декабря, в магазине «Бастон».
Магазин «Бастон» и Yamaha/Steinberg приглашает начинающих музыкантов и просто любителей музыки на мастер-класс гитариста Александра Зилкова.
Музыкант расскажет и покажет, как создать качественную аранжировку при помощи одной лишь гитары. Будут использованы инструменты Yamaha: Yamaha TransAcoustic (FG-TA), Yamaha SilentGuitar (SLG200S) и Steinberg UR22mkII Recording Pack.
Мероприятие состоится в среду, 5 декабря, в 18.00, в магазине «Бастон» (ул. Пролетарская, д. 39-В). Вход свободный! Подробности – здесь.
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