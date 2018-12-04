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В новогоднюю ночь на главной площади Тулы состоится 3D-мэппинг шоу

В новогоднюю ночь на главной площади Тулы состоится 3D-мэппинг шоу

Перед боем курантов туляки и гости новогодней столицы увидят «Сказку о снежинке, которая не тает».

31 декабря, перед новогодним боем курантов, жители и гости областного центра увидят 3D-мэппинг шоу «Сказка о снежинке, которая тает». Главными действующими героями сказки Маша Пряникова, Мастер Кузнецов, Вася Гармонистов, Иван Самоваров и Снежинка, которая оказалась в городе мастеров.

Тулячка Маша Пряникова захотела сохранить уникальный узор снежинки, и чтобы та не растаяла, обратилась в Кузнецкую слободу за помощью к мастеру Кузнецову. Мастер не испугался трудной задачи, ведь туляки когда-то и блоху подковали.

Представление будет продолжаться ежедневно до рождественской ночи (с 6 на 7 января). Тулякам герои сказки уже знакомы – они изображены на полиграфической продукции, афишах и баннерах, которые украшают город к праздникам.

Напомним, в этом году Тула объявлена новогодней столицей России. С 7 декабря по 7 января в областном центре пройдут масштабные праздничные мероприятия. Все подробности – в нашем сюжете.

 

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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