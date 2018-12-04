В новом сезоне РПЛ футбольным арбитрам будут помогать видеокамеры

Такое решение было принято на общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги.

Клубы ПРЛ юридически утвердили использование в новом сезоне системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом пишет «Чемпионат».

В этом сезоне система VAR будет использована в девяти матчах: в полуфиналах и финале Кубка России, а также в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

Внедрение системы видеопомощи обойдётся каждому клубу РПЛ примерно в десять миллионов рублей, без учёта зарплат арбитров. По этому вопросу будет создана рабочая группа. Единый центр с видеоарбитрами будет находиться в Москве.