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В новом сезоне РПЛ футбольным арбитрам будут помогать видеокамеры

В новом сезоне РПЛ футбольным арбитрам будут помогать видеокамеры

Такое решение было принято на общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги.

Клубы ПРЛ юридически утвердили использование в новом сезоне системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом пишет «Чемпионат».

В этом сезоне система VAR будет использована в девяти матчах: в полуфиналах и финале Кубка России, а также в стыковых матчах за право выступать в РПЛ. 

Внедрение системы видеопомощи обойдётся каждому клубу РПЛ примерно в десять миллионов рублей, без учёта зарплат арбитров. По этому вопросу будет создана рабочая группа. Единый центр с видеоарбитрами будет находиться в Москве.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:32 +2
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