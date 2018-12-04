Туляк решил довести пьяного до дома и украл у него золотую цепочку

В Пролетарском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении 39-летнего жителя областного центра, который обвиняется в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

24 октября, примерно в 22.20, обвиняемый находился рядом с ТЦ «Металлург». Он заметил идущего по улице мужчину, который был сильно пьян и с трудом стоял на ногах. Обвиняемый решил помочь ему дойти до дома. Идя рядом с потерпевшим, злоумышленник заметил у него на шее золотую цепочку – убедившись, что рядом никого нет, он сорвал украшение с шеи мужчины и скрылся с места преступления.

Сумма причиненного ущерба составила более 33 тысяч рублей. Вор находится под подпиской о невыезде. Похищенная цепочка возвращена владельцу, гражданский иск не заявлен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.