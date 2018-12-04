Погода в Туле 5 декабря: до нуля градусов, небольшой снег

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется облачная погода. Местами небольшой снег (по данным сайта «Метеоинфо», менее 1 мм).

Ветер южный, юго-восточный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -7 до -2 градусов, днём – от -5 до нуля. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.