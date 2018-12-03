Тульская команда КВН «Рожала, знаю!» выиграла Кубок губернатора Курской области

В Юго-Западном государственном университете разыграли Кубок губернатора Курской области по КВН. За титул боролись: «Мама будет рада» (Курск), «Шурочка» (Ярославская область), «Ах, какая сборная» (Московская область), «Сборная бывших» (Тульская область), «Рожала, знаю!» (Тульская область), «Родинка» (Курск), «Браво» (Горшеченский район), «С под Обояни» (Обоянский район), «Чурюваки» (Октябрьский район).





Ярче всех выступила команда сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!». Именно она и завоевала почетный трофей.

Напомним, что очаровательные КВНщицы из этой команды недавно выиграли Оружейную лигу. Большой фоторепортаж смотрите здесь.