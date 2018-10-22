Кто стал победителем Оружейной лиги КВН?

Фото Алексея Пирязева.

21 октября в ГКЗ прошел долгожданный финал первого сезона Оружейной лиги КВН. На сцене выступили шесть лучших команд: тульские «Самая любимая», «На страже юмора», «Любимая команда Льва Николаевича», Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», а также сборная города Егорьевска и «Орёл, решка и ребро».

Несколько слов о жюри. Оценивали выступления КВНщиков Руслан Новиков (из команды КВН «Будем дружить семьями»), Аркадий Дяченко (чемпион Высшей лиги в 1995 году в составе ХАИ), Екатерина Иванова (участница команды Сборная Тульской области), Манучар Пипия (заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, трехкратный обладатель Кубка мира), а также председатель жюри — начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике Илья Тихомиров.

Кстати, на финальное выступление КВНщиков без преувеличения собрался полный зал! Зрители активно поддерживали своих любимчиков на протяжении всей игры.

Команды сыграли три конкурса — приветствие, разминку и музыкальное домашнее задание. Ребята с легкостью перевоплощались из кадетов Суворовского училища в… строгих родителей.

Из работников Сбербанка… в грабителей с Дикого Запада:

Из брутальных парней… в милых девушек.

Были в тот вечер и Аладдин со своей командой, и мужчины во фраках, и даже Кокорин. :)

Команды показали отличные и яркие номера, а главное — смешные.

По итогам сезона победителем стала Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!».

Девушки получили кубок чемпионов и возможность представлять наш регион на международном фестивале КВН «КиВиН», который состоится в Сочи.

Второе место заняла команда «Самая любимая», замкнули тройку лидеров «Орёл, решка и ребро».

На четвертом месте оказалась «Любимая команда Льва Николаевича», пятое разделили между собой «На страже юмора» и Сборная города Егорьевска.

Призеры Оружейной лиги поделились с Myslo своими впечатлениями.

- Подводить итоги еще рано, у нас впереди финал в Лиге Поволжья. Набираемся сил для новой игры. По поводу победы в Оружейной лиге — сейчас тяжело говорить об эмоциях. Сегодня у нас какое-то опустошение, жуткая усталость. Эмоции мы выражали вчера. Рады, что у нас получается то, чем мы занимаемся.

Когда шли на финал, не думали о победе. Я сказала девчонкам перед игрой — давайте вспомним, как играли первые игры, когда выходили на сцену и просто кайфовали от того, что делаем. Все довольны, счастливы! Хотелось бы поблагодарить Лигу и все команды за интересную игру и борьбу, — говорит капитан команды Сборная матерей Тульской области Мария Александрова.

- Игра, как нам кажется, прошла на высоком уровне, все команды были сильны. Если говорить об эмоциях, то сейчас их вообще нет, мы всё оставили на сцене! По поводу результатов. Проиграли 0,1 балла — обидно, но ничего… Если честно, считаю, что мы заслуживали чемпионства. А дальнейшие планы пока не знаем, сейчас хочется отдохнуть, — рассказал Владислав Голяткин, капитан команды «Самая любимая».

- Сезон мы считаем вполне удачным. Мы не могли представить, когда приехали на первую игру, что всё так обернется. С первой игры нам полюбились и Тула, и концертный зал, и, конечно, тульский зритель. Мы не ожидали, что дойдем до финала.

Эмоции самые положительные. Конечно, мы хотели победить! Но прежде всего ехали, ради того, чтобы вновь ощутить тульскую атмосферу, она особенная, не такая, как в других городах. Первая задача перед нами состояла в том, чтобы повеселить зрителя, увидеть на лицах людей улыбки. Мне кажется, что с этим мы справились!

Было неожиданно и безумно приятно, когда в конце зрители скандировал «Орёл! Орёл!» Я лично таких эмоций за 30 лет своей жизни не испытывал ни разу. За это низкий поклон всему залу, каждому человеку! Такая поддержка — настоящая награда для команды. Нас тронуло это до глубины души, я еле сдерживал слезы. Это навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти.

Спасибо всем командам! Было приятно выступать с ребятами. Уровень команд в Оружейной лиге на высоком уровне! — сказал Алексей Чернышёв, участник команды «Орёл, решка и ребро».

КВНщики поблагодарили редакторов Лиги Евгения Лазукина и Дениса Посредника за терпение, понимание, помощь и поддержку, организаторов Олесю Золотову и Люсинэ Малхасян, а также ведущего Кирилла Давыдова.

немного статистики

В первом сезоне Оружейной лиги выступили 33 команды, до финала дошли шесть, хотя изначально планировалось пять. На сцене ГКЗ побывали более 300 КВНщиков из Тульской и Московской областей, Калуги, Рязани, Орла.

Среди членов жюри были вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов, КВНщики из Высшей лиги — Анастасия Сергеева («Плюшки имени Ярослава Мудрого»), Артем Смирнов («Наполеон Динамит») и др.

Планируется в декабре 2018 года разыграть Кубок главы администрации Тулы.