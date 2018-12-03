Футболисты «Зенита» прогулялись по заснеженной Туле

Фото пресс-службы ФК "Зенит".

ФК «Зенит» накануне прибыл в Тулу. Сегодня игроки и тренерский штаб прогулялись по заснеженному городу. В частности, гости из Санкт-Петербурга побывали на площади Ленина.

Отметим, что в оружейную столицу также приехал любимчик тульской публики Артём Дзюба, который в прошлом сезоне успешно выступал в составе «Арсенала».

Напомним, матч «Арсенал» — «Зенит» состоится сегодня, 3 декабря, в 19.30 на Центральном стадионе.