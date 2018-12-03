Волейболистки «Тулицы» снялись в клипе: видео

Волейбольная команда «Тулица» решила порадовать своих болельщиков красивым клипом. Видео призвано показать всем тулякам, насколько красив, изящен, обворожителен и неповторим женский волейбол.

Как сообщает клубная пресс-служба, подготовка к съемкам продолжалась несколько дней. Режиссеры тщательно разрабатывали постановку кадров, а специалисты по свету подбирали подходящие осветительные приборы.

Съемки длились около шести часов в одном из спортивных залов Тулы.

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