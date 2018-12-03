Волейболистки «Тулицы» снялись в клипе: видео
Команда хотела показать всем, насколько прекрасен женский волейбол.
Волейбольная команда «Тулица» решила порадовать своих болельщиков красивым клипом. Видео призвано показать всем тулякам, насколько красив, изящен, обворожителен и неповторим женский волейбол.
Как сообщает клубная пресс-служба, подготовка к съемкам продолжалась несколько дней. Режиссеры тщательно разрабатывали постановку кадров, а специалисты по свету подбирали подходящие осветительные приборы.
Съемки длились около шести часов в одном из спортивных залов Тулы.
Скорее смотрите клип:
Другие статьи по темам
Место