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Волейболистки «Тулицы» снялись в клипе: видео

Волейболистки «Тулицы» снялись в клипе: видео

Команда хотела показать всем, насколько прекрасен женский волейбол.

Волейбольная команда «Тулица» решила порадовать своих болельщиков красивым клипом. Видео призвано показать всем тулякам, насколько красив, изящен, обворожителен и неповторим женский волейбол.

Как сообщает клубная пресс-служба, подготовка к съемкам продолжалась несколько дней. Режиссеры тщательно разрабатывали постановку кадров, а специалисты по свету подбирали подходящие осветительные приборы.

Съемки длились около шести часов в одном из спортивных залов Тулы.

Скорее смотрите клип:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:06 +5
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