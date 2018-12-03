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Туляки напишут Всероссийский юридический диктант
Фото из архива Myslo.

Туляки напишут Всероссийский юридический диктант

В числе его основных задач — повышение уровня правовой культуры.

3 декабря в Москве в рамках празднования Дня юриста будет дан старт Второму Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту, посвященному 25-летию Конституции РФ.

С 3 по 10 декабря все желающие в возрасте от 14 лет смогут пройти диктант в режиме онлайн на сайте, а 7 декабря в 12.00 для очного написания откроются площадки во всех регионах страны.

Основные задачи Диктанта — повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, получение объективной информации об уровне правовой грамотности населения, привлечение внимания СМИ и общества к вопросу повышения уровня правовой культуры, выработка предложений по совершенствованию образовательных программ.

Организаторы Диктанта — Ассоциация юристов России, Деловая Россия, Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и Агентство стратегических инициатив.

сегодня, в 11:30 0
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