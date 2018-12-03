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За мошенничество и мелкие взятки в Суворове вынесли приговор сотруднику ДПС

За мошенничество и мелкие взятки в Суворове вынесли приговор сотруднику ДПС

35-летнему бывшему сотруднику местного ДПС ГИБДД назначен штраф 350 тысяч рублей.

Мужчину обвиняли в двух эпизодах эпизодах мошенничества и мелкого взяточничества. Изложенные в обвинении факты нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
 
1 января 2017 года сотрудник (теперь уже бывший) ДПС ГИБДД МОМВД России «Суворовский» со стажером патрулировали райцентр на служебном автомобиле. Во время дежурства они остановили автомобиль и заподозрили его водителя П. в употреблении алкоголя. В служебном автомобиле полицейский предложил П. пройти медосвидетельствование, но водитель отказался.
 
Тогда обвиняемый и П. вышли из служебного автомобиля, отошли от него на некоторое расстояние, где сотрудник ДПС предложил П. уладить все 30 000 рублей. Водитель согласился. В тот же день он передал сотруднику ДПС 15 тысяч рублей, а 12 января – еще столько же, получив обратно водительское удостоверение. 
 
Однако впоследствии постановлением мирового судьи П. был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему было назначено наказание в виде 30 000 рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1,5 года.
 
13 марта того же года Б. обратился к обвиняемому с просьбой о возврате изъятого у него ранее водительского удостоверения. Тот согласился, но при условии передачи ему 60 000 рублей. 
 
10 сентября 2017 года обвиняемый совместно с напарником патрулировали Суворов на служебном автомобиле. В ходе дежурства сотрудники полиции остановили автомобиль под управлением В.
 
Оказалось, что водитель не пристегнут ремнем безопасности. Ему предложили пройти в служебный автомобиль, где на него был составлен соответствующий протокол. В ходе составления протокола обвиняемый выяснил, что у В. отсутствует водительское удостоверение, о чем также был составлен протокол об административном правонарушении.
 
После этого обвиняемый вместе с В. вышел из служебного автомобиля, отдалился от него на некоторое расстояние и сообщил В., что тот может избежать привлечения к административной ответственности в случае, если передаст ему 10 000 рублей. В. согласился, 10 сентября 2017 года передал лично обвиняемому указанную сумму денег.
 
Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении указанных преступлений подтверждается в полном объеме. Приговором Суворовского суда обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:53 +2
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