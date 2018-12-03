3 декабря истекает срок оплаты налогов за 2017 год

Проконсультироваться по вопросам уплаты налогов можно в любой налоговой инспекции или по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8−800−222−2222.

Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области напоминает, что в 2018 году налогоплательщики — физические лица должны уплатить имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги) на основании сводного налогового уведомления в срок не позднее 3 декабря. Сводное налоговое уведомление содержит информацию о начисленных суммах имущественных налогов в отношении всех объектов налогообложения независимо от их расположенности на территории Российской Федерации.

Оплатить налоги можно с помощью интернет-сервисов ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» через онлайн сервис одного из банков-партнёров ФНС России; в банковских отделениях; через кассы местных администраций или отделения федеральной почтовой службы.

Если уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов физических лиц по каким-либо причинам не получены, нужно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения имущества или воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц». Также в отделениях МФЦ Тульской области появилась новая услуга, позволяющая физическому лицу или его уполномоченному представителю лично получить в многофункциональном центре налоговое уведомление и документы на уплату имущественных налогов (налога на имущество, земельного и транспортного налогов).

Информацию о ставках имущественных налогов и налоговых льготах, установленных в конкретном муниципальном образовании Тульской области, можно узнать на официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru), воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

На сайте также реализована возможность рассчитать предполагаемую к уплате сумму земельного налога и налога на имущество физических лиц с помощью онлайн-калькулятора «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости», а также проверить сумму начисленного в этом году транспортного налога с можно с помощью сервиса «Калькулятор транспортного налога ФЛ».

Проконсультироваться по вопросам порядка уплаты имущественных налогов можно в любой налоговой инспекции или по бесплатному телефону Единого контакт — центра ФНС России: 8−800−222−2222.

Если налогоплательщик не заплатит вовремя, то уже со следующего дня, то есть с 4 декабря 2018 года он становится должником. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. УФНС России по Тульской области обращает особое внимание на то, что просрочка налоговых платежей влечет начисление пени, арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу.

Обращаем ваше внимание на то, что имущественные налоги физических лиц — это региональные и местные налоги, и они полностью идут в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований. Поэтому своевременная уплата имущественных налогов — вклад в развитие нашего региона!