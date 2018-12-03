Рейд ГИБДД: в Туле более ста пешеходов-нарушителей получили штрафы

С 20 по 30 ноября в Туле сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Рейд был направлен не только на пресечение нарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения, но и на пешеходов, пересекающих проезжую часть в неположенном месте.



По итогам рейда к административной ответственности привлекли:

149 пешеходов (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ),

122 водителя (ст. 12.18 КоАП РФ).

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу надо только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

Прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что водители вас пропускают.

Уважаемые водители! ГИБДД Тульской области призывает вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток.

Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните: юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.

Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.