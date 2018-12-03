Тульские легкоатлеты привезли с международных соревнований четыре медали

На международных соревнованиях памяти генерала Карбышева, прошедших с 30 ноября по 1 декабря в Бресте (Белоруссия), тульские легкоатлеты завоевали четыре медали.

В возрастной категории 2004-2005 г. р. отличился воспитанник тульской школы олимпийского резерва «Лёгкая атлетика» Михаил Шахнюк. В первый день соревнований, выйдя в финал бега на 60 м с седьмым результатом, он в упорной борьбе смог завоевать бронзовую медаль. Михаил на самом финише опередил своих соперников из Белоруссии и Польши.

Во второй день соревнований подопечный тренера Вячеслава Маринова стоял уже на второй ступеньке пьедестала. Дистанцию 300 м он завершил со временем 39,85 с.

В возрастной группе 2002-2003 г. р. удачно выступили наши эстафетные квартеты. В эстафете 4х200 м сначала команда девушек в составе Софьи Соколюк, Камиллы Курмакаевой, Веры Поляковой и Полины Зябловой завоевала бронзу с результатом 1 мин. 48,93 с.

Команда наших юношей, за которую выступали Иван Чернов, Яков Никулин, Леонид Жуков и Степан Азаров, показала второе время (1 мин. 34,30 с.), уступив победителям из Белоруссии 0,7 с.

Отметим также Степана Азарова, занявшего 9-е место в беге на 60 м. Дистанцию 300 м наш спортсмен завершил в десятке сильнейших.

Камилла Курмакаева тоже попала в десятку лучших бегуний на 60 и 300 м. В прыжках в длину пробился в финал Константин Соловецкий, где с результатом 6 м 38 см закончил соревнования на восьмом месте.

Тульская команда традиционно на протяжении многих лет принимала участие в данном легкоатлетическом турнире по приглашению Белорусской федерации легкой атлетики. Стоит отметить, что в апреле 2018 года международная федерация лёгкой атлетики вновь допустила российских легкоатлетов до 16 лет включительно до участия в международных стартах.

До сих пор непревзойденными рекордами данных соревнований являются результаты тулячки Екатерины Реньжиной в беге на 60 и 300 м (2010 г.), туляка Александра Жильцова в беге на 300 м (2011 г.) и Дмитрия Сычёва из Новомосковска в беге на 60 м (2014 г.).