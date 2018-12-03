новости
новости
Регистрация
Тульские легкоатлеты привезли с международных соревнований четыре медали

Тульские легкоатлеты привезли с международных соревнований четыре медали

В соревнованиях участвовали более 600 спортсменов из семи государств.

На международных соревнованиях памяти генерала Карбышева, прошедших с 30 ноября по 1 декабря в Бресте (Белоруссия), тульские легкоатлеты завоевали четыре медали.

В возрастной категории 2004-2005 г. р. отличился воспитанник тульской школы олимпийского резерва «Лёгкая атлетика» Михаил Шахнюк. В первый день соревнований, выйдя в финал бега на 60 м с седьмым результатом, он в упорной борьбе смог завоевать бронзовую медаль. Михаил на самом финише опередил своих соперников из Белоруссии и Польши.

Во второй день соревнований подопечный тренера Вячеслава Маринова стоял уже на второй ступеньке пьедестала. Дистанцию 300 м он завершил со временем 39,85 с.

В возрастной группе 2002-2003 г. р. удачно выступили наши эстафетные квартеты. В эстафете 4х200 м сначала команда девушек в составе Софьи Соколюк, Камиллы Курмакаевой, Веры Поляковой и Полины Зябловой завоевала бронзу с результатом 1 мин. 48,93 с.

Команда наших юношей, за которую выступали Иван Чернов, Яков Никулин, Леонид Жуков и Степан Азаров, показала второе время (1 мин. 34,30 с.), уступив победителям из Белоруссии 0,7 с. 

Отметим также Степана Азарова, занявшего 9-е место в беге на 60 м. Дистанцию 300 м наш спортсмен завершил в десятке сильнейших.

Камилла Курмакаева тоже попала в десятку лучших бегуний на 60 и 300 м. В прыжках в длину пробился в финал Константин Соловецкий, где с результатом 6 м 38 см закончил соревнования на восьмом месте.

Тульская команда традиционно на протяжении многих лет принимала участие в данном легкоатлетическом турнире по приглашению Белорусской федерации легкой атлетики. Стоит отметить, что в апреле 2018 года международная федерация лёгкой атлетики вновь допустила российских легкоатлетов до 16 лет включительно до участия в международных стартах.

До сих пор непревзойденными рекордами данных соревнований являются результаты тулячки Екатерины Реньжиной в беге на 60 и 300 м (2010 г.), туляка Александра Жильцова в беге на 300 м (2011 г.) и Дмитрия Сычёва из Новомосковска в беге на 60 м (2014 г.). 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:09 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
легкая атлетикаспортсменытурнир

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Рейд ГИБДД: в Туле более ста пешеходов-нарушителей получили штрафы
Рейд ГИБДД: в Туле более ста пешеходов-нарушителей получили штрафы
Роспотребнадзор проверил, насколько безопасны для туляков вышки сотовой связи
Роспотребнадзор проверил, насколько безопасны для туляков вышки сотовой связи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.