В субботу в Туле десятки домов останутся без света
Это связано с удалением аварийных деревьев.
1 декабря, в субботу, в Туле несколько десятков домов останутся без электроэнергии. Об этом сообщают «Тульские городские электрические сети».
Отключение связано с удалением аварийных деревьев в Центральном округе. Электроэнергии не будет по следующим адресам:
- ул. Пирогова, 33−35-а (нечётн.), 46;
- ул. Гоголевская, 3−41 (нечётн.), 47, 47-а, 49, 10−54 (чётн.), 54-а;
- ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64;
- пр-т Ленина, 49
- ул. Будённого, 1−5 (нечётн.), 4−10 (чётн.);
- ул. Гл. Успенского, 1−48;
- Хлебная пл., 19/2.
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