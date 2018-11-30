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В субботу в Туле десятки домов останутся без света

В субботу в Туле десятки домов останутся без света

Это связано с удалением аварийных деревьев.

1 декабря, в субботу, в Туле несколько десятков домов останутся без электроэнергии. Об этом сообщают «Тульские городские электрические сети».

Отключение связано с удалением аварийных деревьев в Центральном округе. Электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Пирогова, 33−35-а (нечётн.), 46;
  • ул. Гоголевская, 3−41 (нечётн.), 47, 47-а, 49, 10−54 (чётн.), 54-а;
  • ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64;
  • пр-т Ленина, 49
  • ул. Будённого, 1−5 (нечётн.), 4−10 (чётн.);
  • ул. Гл. Успенского, 1−48;
  • Хлебная пл., 19/2.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:03 +1
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