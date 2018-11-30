В субботу в Туле десятки домов останутся без света

Это связано с удалением аварийных деревьев.

1 декабря, в субботу, в Туле несколько десятков домов останутся без электроэнергии. Об этом сообщают «Тульские городские электрические сети».

Отключение связано с удалением аварийных деревьев в Центральном округе. Электроэнергии не будет по следующим адресам: