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Где в Туле отключат электричество 30 ноября

Где в Туле отключат электричество 30 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Гончарова, 8, 9, 10, 10-а,
  • ул. Писемского, 34,
  • ул. Маргелова, 65, 66,
  • ул. Лесная опушка,
  • пр-д Тополиный,
  • пр-д Соловьиный,
  • Калужское шоссе, 2-а,
  • п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44-64 (чётн.), 26, 35, 37, 41, 17, 15, 21, 23,
  • ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36,
  • ул. Асфальтная, 2-34 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 59,
  • ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.),
  • п. Новоскуратово, 115-137,
  • ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
  • Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
  • ул. Рудная, 11-а,
  • ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),
  • Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Дачная, 11-22,
  • ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Руднева, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10-а,
  • ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150,
  • ул. Шевченко, 8, 8-а, 10, 12, 16, 11, 20, 26
  • 1-й Южный пр-д, 1-9 (нечётн.),
  • 2-й Южный пр-д, 1-13,
  • 3-й Южный пр-д, 1-16,
  • ул. Станиславского, 5-15 (нечётн.), 21, 17, 19, 27
  • ул. Н. Руднева, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),
  • Городской пр-д, 1-17.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 +1
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