Где в Туле отключат электричество 30 ноября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Гончарова, 8, 9, 10, 10-а,
- ул. Писемского, 34,
- ул. Маргелова, 65, 66,
- ул. Лесная опушка,
- пр-д Тополиный,
- пр-д Соловьиный,
- Калужское шоссе, 2-а,
- п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44-64 (чётн.), 26, 35, 37, 41, 17, 15, 21, 23,
- ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36,
- ул. Асфальтная, 2-34 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 59,
- ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.),
- п. Новоскуратово, 115-137,
- ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.),
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
- Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
- 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 20-26 (чётн.), 13, 15,
- ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.),
- ул. Рудная, 11-а,
- ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.),
- Епифанское шоссе, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
- ул. Дачная, 11-22,
- ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.),
- пер. Дачный, 1-11,
- пер. Доменный, 1-13,
- ул. Руднева, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
- ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Сортировочная, 1-10-а,
- ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150,
- ул. Шевченко, 8, 8-а, 10, 12, 16, 11, 20, 26
- 1-й Южный пр-д, 1-9 (нечётн.),
- 2-й Южный пр-д, 1-13,
- 3-й Южный пр-д, 1-16,
- ул. Станиславского, 5-15 (нечётн.), 21, 17, 19, 27
- ул. Н. Руднева, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.),
- Городской пр-д, 1-17.
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