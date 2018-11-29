Банк России предлагает тулякам избавиться от мелочи

До 2 декабря в жители региона смогут обменять монеты на купюры без комиссии.

С 26 ноября по 2 декабря 2018 года в Тульской области проходит акция «Монетная неделя». Уже многие жители региона смогли обменять накопившиеся монеты на банкноты. Обмен монет происходит без взимания комиссии. В акции принимают участие 16 банков, расположенных на территории Тульской области.

По словам руководителя отделения Банка России по Тульской области Дмитрия Новикова, монеты не нужно копить – ими можно и нужно пользоваться при повседневных тратах. Абсолютно все организации при проведении расчетов с населением обязаны принимать монеты без ограничений.

На каждого жителя России приходится по 455 монет различного достоинства.

Акция по приему банками монеты от граждан проходит во всех уголках страны. Некоторые регионы уже подвели итоги. Например, жители Республики Алтай принесли на обмен в банки почти 85 тысяч монет на сумму 215 тысяч рублей. Общий вес монет составил 300 кг. Абсолютный рекорд установлен в Томске – жители сдали 1,3 тонны мелочи на сумму более миллиона рублей.