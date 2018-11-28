В Туле установят мемориальную доску экс-губернатору Василию Стародубцеву

Памятная доска будет установлена на здании по ул. Демонстрации, 2.

В Туле установят памятник подросткам, которые трудились на тульских оборонных предприятиях. Всего в нашем регионе проживает порядка 20 тысяч человек, они имеют статус тружеников тыла. Эту идею поддержали депутаты гордумы.

Инициатива установки памятника принадлежит «Туламашзаводу». Скульптура будет изготовлена, установлена и принята на баланс предприятия.

Памятник появится в ансамбле Мемориального комплекса «Подвиг трудовой» (ул. Мосина, 2). Торжественное открытие состоится 5 декабря, в день 77-й годовщины героической обороны Тулы.

Также депутаты поддержали вопрос об установке мемориальной доски Василию Александровичу Стародубцеву.

Он являлся губернатором Тульской области с 1997 по 2005 год, депутатом Государственной Думы РФ , почетным гражданином Тульской области, лауреатом Государственной премии СССР, Героем Социалистического Труда.

Памятная доска будет установлена на здании по ул. Демонстрации, 2, где Василий Стародубцев проживал с 1998 по 2011 год.

Также появится мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-майору, председателю Тульского областного комитета ДОСААФ с 1963 по 1981 годы Леониду Павловичу Тихмянову. Звание Героя Советского Союза Тихмянову было присвоено за организацию круговой обороны вражеской батареи минометного полка в районе дер. Шарово в Витебской области и отражение четырех атак противника до подхода подкрепления.