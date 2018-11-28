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В Туле установят мемориальную доску экс-губернатору Василию Стародубцеву

В Туле установят мемориальную доску экс-губернатору Василию Стародубцеву

Памятная доска будет установлена на здании по ул. Демонстрации, 2.

В Туле установят памятник подросткам, которые трудились на тульских оборонных предприятиях. Всего в нашем регионе проживает порядка 20 тысяч человек, они имеют статус тружеников тыла. Эту идею поддержали депутаты гордумы.

Инициатива установки памятника принадлежит «Туламашзаводу». Скульптура будет изготовлена, установлена и принята на баланс предприятия.

Памятник появится в ансамбле Мемориального комплекса «Подвиг трудовой» (ул. Мосина, 2). Торжественное открытие состоится 5 декабря, в день 77-й годовщины героической обороны Тулы.

Также депутаты поддержали вопрос об установке мемориальной доски Василию Александровичу Стародубцеву.

Он являлся губернатором Тульской области с 1997 по 2005 год, депутатом Государственной Думы РФ, почетным гражданином Тульской области, лауреатом Государственной премии СССР, Героем Социалистического Труда.

Памятная доска будет установлена на здании по ул. Демонстрации, 2, где Василий Стародубцев проживал с 1998 по 2011 год.

Также появится мемориальная доска Герою Советского Союза генерал-майору, председателю Тульского областного комитета ДОСААФ с 1963 по 1981 годы Леониду Павловичу Тихмянову. Звание Героя Советского Союза Тихмянову было присвоено за организацию круговой обороны вражеской батареи минометного полка в районе дер. Шарово в Витебской области и отражение четырех атак противника до подхода подкрепления.

Доска будет открыта на здании Тульской объединенной технической школы им. Л. П. Тихмянова ДОСААФ России (ул. Тимирязева, 70).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:31 −2
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