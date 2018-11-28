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Инвалид обвиняет сестру: «Она выгнала меня из квартиры, забрала деньги и отправила в интернат»

Инвалид обвиняет сестру: «Она выгнала меня из квартиры, забрала деньги и отправила в интернат»

По данному факту следователи проводят проверку.

В Донском 27-летний инвалид Александр Грачев обвиняет свою родную сестру в том, что она выгнала его из квартиры, забрала все его деньги, а самого отправила в интернат. Видео об этой истории опубликовал канал Mash.

Согласно рассказу самого Александра, его мать лишили родительских прав. Так он и его сестра официально стали сиротами, и оба жили в интернате.

Спустя несколько лет они получили в наследство от бабушки квартиру. Марина старше Саши на 10 лет, поэтому она вступила в наследство первой и переехала в квартиру. Видимо, жить с братом-инвалидом она не захотела и предложила ему купить отдельное жилье.

– Я дал Марине доверенность, чтобы она помогла мне купить отдельное жилье. Но она ничего покупать не стала, забрала все деньги себе, — рассказал Александр Грачев.

Жить молодому человеку было негде, а потянуть аренду квартиры или комнаты он не мог.

– Пенсия у меня 8622 рубля, а только коммунальные платежи составляют около 3 000 рублей. Я обратился в органы соцзащиты, мне предложили жить в интернате, — продолжает свой рассказ молодой человек.

Сейчас Александр находится в ГУ ТО «Веневский психоневрологический интернат». По его словам, Марина его не навещает, похоже, она навсегда вычеркнула брата из своей жизни.

По данному факту СУ СК РФ по Тульской области начал проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:41 +2
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