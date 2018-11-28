Проект «Тула — новогодняя столица России» вошел в пятерку лучших фестивалей

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок в России.

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России этой зимой.

В первую десятку лучших рождественских и новогодних ярмарок России зимой входят

фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве,

«Рождественская ярмарка» в Санкт-Петербурге,

новогодняя ярмарка в ледовом городке в Екатеринбурге,

новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани,

праздник «Новогодняя столица России» в Туле,

«Горьковская ёлка» в Нижнем Новгороде,

новогодняя ярмарка в Ярославле,

«Рождественская сказка в Вологде»,

Рождественская ярмарка во Владимире,

новогодняя ярмарка в Костроме.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок.

Афиша празднования фестиваля «Тула — новогодняя столица России» здесь.

Официальный сайт проекта «Тула — новогодняя столица России» tulanewyear.ru.