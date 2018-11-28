Проект «Тула — новогодняя столица России» вошел в пятерку лучших фестивалей
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок в России.
Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России этой зимой.
В первую десятку лучших рождественских и новогодних ярмарок России зимой входят
- фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве,
- «Рождественская ярмарка» в Санкт-Петербурге,
- новогодняя ярмарка в ледовом городке в Екатеринбурге,
- новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани,
- праздник «Новогодняя столица России» в Туле,
- «Горьковская ёлка» в Нижнем Новгороде,
- новогодняя ярмарка в Ярославле,
- «Рождественская сказка в Вологде»,
- Рождественская ярмарка во Владимире,
- новогодняя ярмарка в Костроме.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок.
Афиша празднования фестиваля «Тула — новогодняя столица России» здесь.
Официальный сайт проекта «Тула — новогодняя столица России» tulanewyear.ru.
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