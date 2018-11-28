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Проект «Тула — новогодняя столица России» вошел в пятерку лучших фестивалей

Проект «Тула — новогодняя столица России» вошел в пятерку лучших фестивалей

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок в России.

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных новогодних и рождественских фестивалей, праздников и ярмарок в России этой зимой.

В первую десятку лучших рождественских и новогодних ярмарок России зимой входят

  • фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москве,
  • «Рождественская ярмарка» в Санкт-Петербурге,
  • новогодняя ярмарка в ледовом городке в Екатеринбурге,
  • новогодняя ярмарка на Кремлевской набережной в Казани,
  • праздник «Новогодняя столица России» в Туле,
  • «Горьковская ёлка» в Нижнем Новгороде,
  • новогодняя ярмарка в Ярославле,
  • «Рождественская сказка в Вологде»,
  • Рождественская ярмарка во Владимире,
  • новогодняя ярмарка в Костроме.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок.

Афиша празднования фестиваля «Тула — новогодняя столица России» здесь.

Официальный сайт проекта «Тула — новогодняя столица России» tulanewyear.ru.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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