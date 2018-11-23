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Новый год на площади Ленина в Туле: афиша праздника
Фото из архива Myslo.

Новый год на площади Ленина в Туле: афиша праздника

В праздничную ночь общественный транспорт будет ходить до 4-х часов утра.

31 декабря на площади Ленина состоится шоу под открытым небом в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России». Оно продлится шесть часов. В музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие коллективы города, но и известные российские артисты. Кто именно выступит, пока не раскрывается.

Днем 31 декабря Дед Мороз на своей колеснице со свитой отправится в гости к детворе, посетит культурные объекты, альтернативные ёлки (ТЦ «Макси», кластер «Октава») и объекты социальной сферы.

В 22.00 — подвижные и разговорные интерактивы со зрителями, которые проведут тульские помощники Деда Мороза (Маша Пряникова, Иван Самоваров, Мастер Кузнецов, Вася Гармошкин), а также прозвучат новогодние шлягеры.

В 23.00 – старт программы от Минкультуры РФ под названием «Пролог Нового года», которая завершится 3D-историей «Сказка про Снежинку, которая не тает» в формате мэппинг на здании правительства Тульской области.

В 23.55 — прямая трансляция поздравления Президента Российской Федерации.

В 00.00 — фейерверк.

С 00.15 до 2.30 — выступление звезд российской эстрады.

После основного концерта подготовлена развлекательная программа «Мы — новогодняя столица!» с участием известных тульских вокалистов, хореографических групп, диджеев и персонажей брендбука, которая продлится до 4.00.

Работа общественного транспорта в эту ночь будет организована до 4.00 по трамвайным и троллейбусным маршрутам.

Со 2 по 7 января пройдет фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку».

Финальная точка торжества будет поставлена 7 января 2019 года на церемонии закрытия проекта при передаче символа новогодней столицы России следующему городу.

В 18.00 — мэппинг-шоу и гимн «Тула новогодняя».

В 18.10 — церемония закрытия. Выступление официальных лиц и почетных гостей церемонии. Передача эстафеты — символа новогодней столицы следующему региону. «Снежинка, которая не тает», выкована Мастером Кузнецовым — тульским помощником Деда Мороза.

В 18.30 — огненно-пиротехническое шоу.

В 18.45 — интерактивная сказка-мюзикл в исполнении артистов филармонии «Рождественские колокольчики».

В 19.45 — хит-парад лучших фрагментов всех программ проекта «Тула — новогодняя столица России».

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:41 +1
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