Новый год на площади Ленина в Туле: афиша праздника

Фото из архива Myslo.

31 декабря на площади Ленина состоится шоу под открытым небом в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России». Оно продлится шесть часов. В музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие коллективы города, но и известные российские артисты. Кто именно выступит, пока не раскрывается.



Днем 31 декабря Дед Мороз на своей колеснице со свитой отправится в гости к детворе, посетит культурные объекты, альтернативные ёлки (ТЦ «Макси», кластер «Октава») и объекты социальной сферы.

В 22.00 — подвижные и разговорные интерактивы со зрителями, которые проведут тульские помощники Деда Мороза (Маша Пряникова, Иван Самоваров, Мастер Кузнецов, Вася Гармошкин), а также прозвучат новогодние шлягеры.



В 23.00 – старт программы от Минкультуры РФ под названием «Пролог Нового года», которая завершится 3D-историей «Сказка про Снежинку, которая не тает» в формате мэппинг на здании правительства Тульской области.

В 23.55 — прямая трансляция поздравления Президента Российской Федерации.



В 00.00 — фейерверк.



С 00.15 до 2.30 — выступление звезд российской эстрады.



После основного концерта подготовлена развлекательная программа «Мы — новогодняя столица!» с участием известных тульских вокалистов, хореографических групп, диджеев и персонажей брендбука, которая продлится до 4.00.

Работа общественного транспорта в эту ночь будет организована до 4.00 по трамвайным и троллейбусным маршрутам.

Со 2 по 7 января пройдет фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку».



Финальная точка торжества будет поставлена 7 января 2019 года на церемонии закрытия проекта при передаче символа новогодней столицы России следующему городу.



В 18.00 — мэппинг-шоу и гимн «Тула новогодняя».



В 18.10 — церемония закрытия. Выступление официальных лиц и почетных гостей церемонии. Передача эстафеты — символа новогодней столицы следующему региону. «Снежинка, которая не тает», выкована Мастером Кузнецовым — тульским помощником Деда Мороза.



В 18.30 — огненно-пиротехническое шоу.



В 18.45 — интерактивная сказка-мюзикл в исполнении артистов филармонии «Рождественские колокольчики».



В 19.45 — хит-парад лучших фрагментов всех программ проекта «Тула — новогодняя столица России».