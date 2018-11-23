Новый год на площади Ленина в Туле: афиша праздника
В праздничную ночь общественный транспорт будет ходить до 4-х часов утра.
31 декабря на площади Ленина состоится шоу под открытым небом в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России». Оно продлится шесть часов. В музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие коллективы города, но и известные российские артисты. Кто именно выступит, пока не раскрывается.
Днем 31 декабря Дед Мороз на своей колеснице со свитой отправится в гости к детворе, посетит культурные объекты, альтернативные ёлки (ТЦ «Макси», кластер «Октава») и объекты социальной сферы.
В 22.00 — подвижные и разговорные интерактивы со зрителями, которые проведут тульские помощники Деда Мороза (Маша Пряникова, Иван Самоваров, Мастер Кузнецов, Вася Гармошкин), а также прозвучат новогодние шлягеры.
В 23.00 – старт программы
В 23.55 — прямая трансляция поздравления Президента Российской Федерации.
В 00.00 — фейерверк.
С 00.15 до 2.30 — выступление звезд российской эстрады.
После основного концерта подготовлена развлекательная программа «Мы — новогодняя столица!» с участием известных тульских вокалистов, хореографических групп, диджеев и персонажей брендбука, которая продлится до 4.00.
Работа общественного транспорта в эту ночь будет организована до 4.00 по трамвайным и троллейбусным маршрутам.
Со 2 по 7 января пройдет фестиваль «Путешествие в Рождественскую сказку».
Финальная точка торжества будет поставлена 7 января 2019 года на церемонии закрытия проекта при передаче символа новогодней столицы России следующему городу.
В 18.00 — мэппинг-шоу и гимн «Тула новогодняя».
В 18.10 — церемония закрытия. Выступление официальных лиц и почетных гостей церемонии. Передача эстафеты — символа новогодней столицы следующему региону. «Снежинка, которая не тает», выкована Мастером Кузнецовым — тульским помощником Деда Мороза.
В 18.30 — огненно-пиротехническое шоу.
В 18.45 — интерактивная сказка-мюзикл в исполнении артистов филармонии «Рождественские колокольчики».
В 19.45 — хит-парад лучших фрагментов всех программ проекта «Тула — новогодняя столица России».