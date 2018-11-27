В Тульской области за неделю зарегистрировано 4997 случаев ОРВИ

Это ниже эпидемического порога на 35%.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, характерная для данного периода, сообщает региональный Роспотребнадзор.

На прошедшей неделе (с 19 по 25 ноября) зарегистрировано 4997 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 35% и ниже уровня предыдущей недели на 3,8%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога. По результатам лабораторного мониторинга циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

В области продолжается прививочная кампания против гриппа.

Вакцина для иммунизации взрослых «Совигрипп» поступила в область в полном объеме – 507 510 доз (100% от заявки), из которых вторая поставка (279 130 доз) проведена 22.10.18г. По состоянию на 23.11.2018г. привито 487 149 человек.

Детская противогриппозная вакцина поступила в полном объеме 137 600 доз (100% от заявки), из них вторая поставка осуществлена 9 ноября. По состоянию на 23.11.2018г. привито 91 446 человек.

За счет средств бюджета области закуплено 20 000 доз вакцины «Совигрипп» и «Гриппол плюс», по состоянию на 23 ноября привито 12 344 человека.

За счет других источников (личные средства, средства предприятий) привито 6998 человек.

Всего по состоянию на 23 ноября привито 597 937 человек (40% от численности населения).

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам: 37-33-25, 37-30-77.