В Ефремове мужчина ушел на рыбалку и пропал

В Ефремове пропал 64-летний Виктор Герасимович Чесноков. 16 ноября он, предположительно, ушел на рыбалку, и с тех пор его местонахождение неизвестно. К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, цвет глаз карий, волосы седые, короткая стрижка.



Был одет: черная куртка с меховым воротником, черная вязаная шапка, камуфляжные штаны, резиновые сапоги.



С собой: рюкзак защитного цвета, ящик со снастями для рыбалки металлического цвета.



Особые приметы: зубы металлические, серебристого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Чеснокова, звоните по телефонам 8 (800)700-54-54 или 02; 102.