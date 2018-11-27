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В Ефремове мужчина ушел на рыбалку и пропал

В Ефремове мужчина ушел на рыбалку и пропал

Его разыскивают с 16 ноября.

В Ефремове пропал 64-летний Виктор Герасимович Чесноков. 16 ноября он, предположительно, ушел на рыбалку, и с тех пор его местонахождение неизвестно. К поиску пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное, цвет глаз карий, волосы седые, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка с меховым воротником, черная вязаная шапка, камуфляжные штаны, резиновые сапоги.

С собой: рюкзак защитного цвета, ящик со снастями для рыбалки металлического цвета.

Особые приметы: зубы металлические, серебристого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Виктора Чеснокова, звоните по телефонам 8 (800)700-54-54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:27 0
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