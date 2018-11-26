новости
новости
Регистрация
Туляки пожаловались на поставщика питания в санатории «Краинка»

Туляки пожаловались на поставщика питания в санатории «Краинка»

Организацию оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели мероприятия по контролю в отношении ООО «Отраслевое питание».

Основанием послужило письменное обращение гражданина по вопросу нарушений при организации питания в санатории (курорт) «Краинка». Факты, изложенные в письменном обращении гражданина, подтвердились.

Юридическим лицом ООО «Отраслевое питание» допущены следующие нарушения требований действующего санитарного законодательства:

  • допускается использование столовой посуды с отбитыми краями;
  • в моечном отделении для мытья столовой посуды отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств;
  • не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом, отсутствуют мыло, полотенца;
  • суточная проба оставляется не в полном объеме;
  • в производственном цехе допущено наличие насекомых (тараканов), не представлен договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции помещений;
  • отсутствуют приборы для контроля температурно-влажностного режима за условиями хранения пищевых продуктов;
  • на ряд пищевых продуктов не представлены маркировочные ярлыки (этикетки) с транспортной тары.

По данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», три исследованные пробы готовых кулинарных блюд не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

В восьми исследованных готовых кулинарных блюдах выявлено занижение их калорийности.

Выдано предписание о приостановлении реализации шести партий некачественной продукции общим объемом 530 кг.

По результатам административного расследования в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, материалы дела направлены для рассмотрения по подведомственности в Суворовский районный суд.

Постановлением районного суда наложен административный штраф в размере 40 000 рублей.

 

сегодня, в 15:20 +4
Другие статьи по темам
Событие
питание в санаторииКраинкаОтраслевое питаниенарушенияРоспотребнадзор
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле откроется новогодняя резиденция Левши
В Туле откроется новогодняя резиденция Левши
Тульские рукопашники привезли 22 медали с межрегионального турнира
Тульские рукопашники привезли 22 медали с межрегионального турнира
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.