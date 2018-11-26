Туляки пожаловались на поставщика питания в санатории «Краинка»

Сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора провели мероприятия по контролю в отношении ООО «Отраслевое питание».

Основанием послужило письменное обращение гражданина по вопросу нарушений при организации питания в санатории (курорт) «Краинка». Факты, изложенные в письменном обращении гражданина, подтвердились.

Юридическим лицом ООО «Отраслевое питание» допущены следующие нарушения требований действующего санитарного законодательства:

допускается использование столовой посуды с отбитыми краями;

в моечном отделении для мытья столовой посуды отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды с указанием концентраций и объемов, применяемых моющих и дезинфицирующих средств;

не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом, отсутствуют мыло, полотенца;

суточная проба оставляется не в полном объеме;

в производственном цехе допущено наличие насекомых (тараканов), не представлен договор на проведение работ по дератизации и дезинсекции помещений;

отсутствуют приборы для контроля температурно-влажностного режима за условиями хранения пищевых продуктов;

на ряд пищевых продуктов не представлены маркировочные ярлыки (этикетки) с транспортной тары.

По данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», три исследованные пробы готовых кулинарных блюд не соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям.

В восьми исследованных готовых кулинарных блюдах выявлено занижение их калорийности.

Выдано предписание о приостановлении реализации шести партий некачественной продукции общим объемом 530 кг.

По результатам административного расследования в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, материалы дела направлены для рассмотрения по подведомственности в Суворовский районный суд.

Постановлением районного суда наложен административный штраф в размере 40 000 рублей.