В Туле откроется новогодняя резиденция Левши
Резиденция откроется в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» 14 декабря. В этот день мастера расскажут все секреты ремесел и обучат им желающих.
У каждого появится возможность лично познакомиться с Левшой и услышать его рассказ о традициях и обычаях мастеровой Тулы, посетить тульскую кузню, выставку резного наличника, увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное декорирование деревянных домов.
Продемонстрируют свое мастерство и златокузнецы — работа, требующая ювелирной точности и художественного вкуса, будет показана старинным способом увеличения деталей — через мелкоскоп.
На праздничной выставке-представлении «…Правда сбудется — не минуется…» гостям будут представлены святочные народные обычаи Тульской области и Центральной России конца XIX — начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта. В интерактивной части программы — подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению рождественского ангела и украшению новогодней ёлки.
После открытия по пятницам и выходным дням для гостей подготовлены особые интерактивные программы, творческие мастер-шоу и мастер-классы, посещение которых станет лучшим воспоминанием о новогодних праздниках!
Режим работы резиденции Левши:
- пятница — 12.00-19.00,
- суббота — 12.00-19.00,
- воскресенье — 12.00-17.00.
31 декабря и 1 января – выходные дни
2, 3, 6 января — с 12.00 до 17.00.
4 и 5 января – по предварительной записи.
Адрес: ремесленный двор «Добродей», Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б, тел.
Официальный сайт проекта «Тула — новогодняя столица России» tulanewyear.ru.