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В Туле откроется новогодняя резиденция Левши

В Туле откроется новогодняя резиденция Левши

Резиденция откроется в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России» 14 декабря. В этот день мастера расскажут все секреты ремесел и обучат им желающих.

У каждого появится возможность лично познакомиться с Левшой и услышать его рассказ о традициях и обычаях мастеровой Тулы, посетить тульскую кузню, выставку резного наличника, увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное декорирование деревянных домов.

Продемонстрируют свое мастерство и златокузнецы — работа, требующая ювелирной точности и художественного вкуса, будет показана старинным способом увеличения деталей — через мелкоскоп.

На праздничной выставке-представлении «…Правда сбудется — не минуется…» гостям будут представлены святочные народные обычаи Тульской области и Центральной России конца XIX — начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта. В интерактивной части программы — подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению рождественского ангела и украшению новогодней ёлки.

После открытия по пятницам и выходным дням для гостей подготовлены особые интерактивные программы, творческие мастер-шоу и мастер-классы, посещение которых станет лучшим воспоминанием о новогодних праздниках!

 

Режим работы резиденции Левши:

  • пятница — 12.00-19.00,
  • суббота — 12.00-19.00,
  • воскресенье — 12.00-17.00.

31 декабря и 1 января – выходные дни

2, 3, 6 января — с 12.00 до 17.00.

4 и 5 января – по предварительной записи.

Адрес: ремесленный двор «Добродей», Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б, тел. 70-43-55, e-mail: ock@tularegion.ru

Официальный сайт проекта «Тула — новогодняя столица России» tulanewyear.ru.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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