Тульские рукопашники привезли 22 медали с межрегионального турнира

24 ноября в Домодедово прошел открытый межрегиональный турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек, посвящённый памяти военнослужащего ВДВ РФ младшего сержанта В. В. Князева , погибшего при исполнении служебного долга.

В соревнованиях приняли участие 522 спортсмена из Москвы, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской областей. Наш регион представили юные спортсмены СШ «Триумф» и «Металлург».

По результатам соревнований тульские спортсмены завоевали 13 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

победители и призеры

В возрастной группе 8-9 лет:

1 место — Петушков Артём, весовая категория 29 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Гарбуз А. Г .

. 1 место — Шаронов Даниил, 34 кг, ДЮСШ «Металлург» тренер Ахадов Д. М .О.

.О. 2 место — Оруджев Артур, 30 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М .О.

.О. 2 место — Долгина Ника, 23 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М .О.

.О. 3 место — Соболев Максим, 32 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М .О.

В возрастной группе 10-11 лет:

1 место — Мартинес Иван, 36 кг, ДЮСШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. , Жданова И. Н .

, . 1 место — Власкин Фёдор, 39 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Дагаев Д. С .

. 1 место — Шагунов Андрей, 42 кг, СК «Олимпик», тренеры Пашкин А. И. , Дагаев Д. С .

, . 1 место — Чеканихин Игорь, 46 кг, ДЮСШ «Триумф», тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н .

, . 1 место — Свядощ Георгий, 50 кг, ДЮСШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. , Жданова И. Н.

, 1 место — Баринова Виктория, 39 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М .О.

В возрастной группе 12-13 лет:

1 место — Доволов Даниил, 36 кг, ДЮСШ «Триумф», тренеры Дагаев Д. С. , Жданова И. Н .

, . 1 место — Сушилин Иван, 65+ кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Ахадов Д. М .О.

.О. 2 место — Дагаев Кирилл, 39 кг, ДЮСШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. , Жданова И. Н .

, . 2 место — Царёв Андрей, 65 кг, ДЮСШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. , Жданова И. Н .

, . 3 место — Назиров Олимбой, 55 кг, ДЮСШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. , Жданова И. Н .

, . 3 место — Никишина Виктория, 42 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Мешконогих А. М.

3 место – Потапов Вадим, 65 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Ахадов Д.М.О.

В возрастной группе 14-15 лет:

1 место — Ульянов Анатолий, 50 кг, ДЮСШ «Триумф», тренер Дагаев Д. С. , Жданова И. Н.

, 1 место — Петров Сергей, 60 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Гарбуз А. Г .

. 1 место — Фадеева Алеся, 46 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Мешконогих А. М .

. 3 место — Яровиков Сергей, 46 кг, ДЮСШ «Металлург», тренер Мешконогих А. М.

Специальным призом «За лучшую технику» был награжден Игорь Чеканихин. Все свои пять поединков он выиграл досрочно.

Лучшими судьями соревнований были признаны тренеры спортивной школы «Металлург» Ахадов Джавид, Мешконогих Александр, Гарбуз Андрей.