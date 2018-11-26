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Прокуратура нагрянула с проверкой в тульский Дом енотов
Фото из архива Myslo.

Прокуратура нагрянула с проверкой в тульский Дом енотов

Возбуждено административное дело.

21 ноября прокуратура Центрального района совместно с областным Комитетом ветеринарии нагрянули с проверкой в зоопарк Дом енотов на пр. Ленина. Дом енотов принадлежит ИП Паниной Е.Н., которая осуществляет деятельность по содержанию животных в условиях зоовыставки.

На момент проверки в зоопарке находились четыре енота.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области, у предпринимателя отсутствовали положенные ветеринарные сопроводительные документы на корм.

По результатам проверки в отношении ИП Паниной Е. Н. прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.  Постановление направлено для рассмотрения в Комитет ветеринарии по Тульской области.

 

Напомним, недавно Myslo делал репортаж из Дома енотов. Материал по ссылке.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:51 +3
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