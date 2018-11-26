Прокуратура нагрянула с проверкой в тульский Дом енотов
Возбуждено административное дело.
21 ноября прокуратура Центрального района совместно с областным Комитетом ветеринарии нагрянули с проверкой в зоопарк Дом енотов на пр. Ленина. Дом енотов принадлежит ИП Паниной Е.Н., которая осуществляет деятельность по содержанию животных в условиях зоовыставки.
На момент проверки в зоопарке находились четыре енота.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области, у предпринимателя отсутствовали положенные ветеринарные сопроводительные документы на корм.
По результатам проверки
Напомним, недавно Myslo делал репортаж из Дома енотов. Материал по ссылке.