Туляков приглашают на новогодние приключения в «Октаву»

Фото из архива Myslo.

В декабре творческий индустриальный кластер предлагает своим гостям концерты, спектакли, квесты, шоу и встречи с писателями. Публикуем полную афишу мероприятий.

В декабре в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдут праздничные спектакли, концерты, квесты для всей семьи, встречи с писателями и поэтами в рамках проекта «Новогодняя столица России – 2019».

Каждые выходные декабря будут посвящены определенной теме:

1 и 2 декабря — истории праздника;

— истории праздника; 8 и 9 декабря — еде и традициям;

— еде и традициям; 15 и 16 декабря — индустриальной елке;

— индустриальной елке; 22 и 23 декабря — мастерской подарков.

К тому же 1, 2, 8, 9, 16, 22 и 23 декабря в 12.00 и в 14.00 и 15 декабря в 15.00 и в 17.00 в мастерской «Фаблаб MAKER» будут проходить новогодние мастер-классы для детей «Новогодняя шкатулка». Участники создадут шкатулку с авторской гравировкой — это может быть поздравление с праздником или новогодние элементы: настоящий подарок своими руками. На мастер-классах «Ёлочка» каждый участник соберет свою елку из нескольких элементов и украсит дерево авторской, оригинальной гравировкой (10+).

1 декабря

11.00 спектакль «Дед Мороз и потерянный носок» в постановке театра «Домик Фанни Белл». Ограничение по возрасту 3+.

17.00 музыкально-игровое занятие для малышей «Всё звучит в Новый год», ведущая – педагог и певица Саша Виноградова. Ограничение по возрасту 2+.

19.00 кинокритик Алиса Таежная напомнит о лучших фильмах, которые подойдут для долгих зимних вечеров. Ограничение по возрасту 12+.

2 декабря

12.00 мастер-класс для детей «Новогодний зин», на котором каждый участник сможет создать свой зин (журнал, самиздат) про новогодние семейные традиции. Ограничение по возрасту 5+.

14.00 мастер-класс «Абстрактная елка из картона» от преподавателя абстрактного искусства Маши Игнатьевой. Ограничение по возрасту 9+.

19.00 творческая встреча с прозаиком, лауреатом «Русской премии», автором романов «Красный крест», «Бывший сын», «Замыслы» Сашей Филипенко. Ограничение по возрасту 16+.

5 декабря

19.00 сооснователь CreativeMornings Moscow и PechaKucha Moscow Дмитрий Абрамов расскажет о том, как изменилось образовательное пространство, о самых успешных образовательных стартапах последних лет и трендах, которые существуют на современном рынке образования. Ограничение по возрасту 12+.

7 декабря

20.00 концерт группы ARTEMIEV с новым альбомом «Сизигия». Ограничение по возрасту 16+. Стоимость билета: 400 рублей.

8 декабря

13.00 спектакль «Снежная королева» московского театра «Студия Т». Ограничение по возрасту 6+.

17.00 спектакль для малышей «Сновидения» московского театра «Студия Т». Ограничение по возрасту 2+.

19.00 гастроэнтузиаст Андрей Колбасинов поделится секретами, как правильно выбрать вино к новогоднему столу. Ограничение по возрасту 18+.

9 декабря

10.00 зимний велозабег для малышей от 1 до 5 лет.

12.00, 15.00 мастер-класс «Игрушки и декор из еды». Ограничение по возрасту 9+.

19.00 историк Павел Гнилорыбов напомнит о традициях русского новогоднего стола.

12 декабря

19.00 кинопоказ проекта телеканала «Моя Планета» «Арктика. Зазеркалье» об уникальном и богатом подводном мире Севера. Ограничение по возрасту 12+.

15 декабря

С 12.00 до 18.00 во дворе кластера сварщица Weld Queen и ее помощники будут создавать индустриальный арт-объект — елку «Октавы».

19.00 программа популярной поэтессы «Ах Астаховой». Ограничение по возрасту 12+.

16 декабря

С 11.00 до 18.00 жители и гости города оружейников научатся сварочному делу и изготовят елочные игрушки в индустриальном стиле, мастер-классы пройдут в формате живой очереди. Ограничение по возрасту 8+.

15.00 иллюстратор Соня Горя покажет, как изготовить костюмы и новогодние маски из картона, каждый участник примет участие в съемке ролика. Ограничение по возрасту 8+.

Вечером во дворе кластера состоится открытие елки из металла и арматуры.

17 декабря

19.00 в музее станка состоится показ благотворительного спектакля «Особые люди». Ограничение по возрасту 16+. Постановка посвящена родителям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, и основана на документальных материалах — текстах, письмах, дневниках и многочисленных интервью с мамами и папами. Cборы от спектакля поступят в Центр лечебной педагогики.

С 21 по 23 декабря «Октава» превратится в фабрику подарков. Гости сделают подарки своими руками под руководством дизайнера Анастасии Конончук.

22 декабря

19.00 краевед Егор Пронин расскажет, как отмечали Новый год в Туле, какие традиции совсем забыты, а какие, наоборот, только входят в обиход, гости увидят снимки из семейных архивов. Ограничение по возрасту 12+.

23 декабря

11.00 создатель детского клуба «Книжный шкаф» (Москва) Ирина Филиппова вместе с малышами создаст зимний крафт-спектакль.

13.00 лекция для родителей о детских книгах в библиотеке кластера от Ирины Филипповой.

19.00 встреча с блогером, автором книги «147 свиданий. Как я искала себе пару и что из этого вышло» Радмилой Хаковой. Ограничение по возрасту 16+.

29, 30 декабря

15.00 независимая театральная студия «Барабан» представит новый зимний спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос». Главный герой пытается отыскать потерянный голос в пустынном снежном поле. Путеводителем служит старый радиоприемник, который мальчик случайно нашел в снегу, — из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, фрагмент радиоспектакля, спор двух ученых. Ограничение по возрасту 9+, стоимость билета: 300 рублей.