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Где в Туле отключат электричество 27 ноября

Где в Туле отключат электричество 27 ноября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Привокзальная, 25,
  • ул. Дзержинского, 10, 11, 13, 15 к. 1,к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6; 19,
  • ул. Никитская, 1-7 (нечётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 3,
  • ул. Советская, 71, 73,
  • ул. Октябрьская, 74, 83,
  • ул. Гоголевская, 69, 69-б, 69-в,
  • ул. Бундурина, 34-а,
  • ул. Рязанская, 44, 44-а,
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 3, 4, 9, 12,
  • ул. Осташева, 23-51 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
  • п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.),
  • 1-й пр-д, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.),
  • 2-й пр-д, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.),
  • 3-й пр-д, 27, 29, 24-34 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 33-а, 32-42 (чётн.),
  • ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Овражная, 2, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.),
  • ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 26-70 (чётн.),
  • ул. Капитана Громова, 8,
  • 9-й пр-д, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.),
  • 11-й пр-д, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.),
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 2-9, 2-а,
  • 2-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й Речной пр-д, 1-10,
  • 1-й пр-д, 18-23, 36-39,
  • пр-д Гончарова, 10-а-22, 8-19,
  • ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
  • ул. Речная, 2-9,
  • ул. К. Либкнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28-а (чётн.),
  • ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а-3 (нечётн.),
  • ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8-а (чётн.),
  • ул. Р. Люксембург, 11-б.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:53 +2
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