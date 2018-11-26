В минувшие выходные 44 туляка сели за руль подшофе
Сотрудники регионального УГИБДД подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель».
Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудники тульского УГИБДД с 23 по 25 ноября задержали 44 пьяных водителя.
Из них 26 привлечены к ответственности за нетрезвую езду, 15 – за отказ от освидетельствования. Трое водителей ранее уже задерживались за подобное нарушение.
По всем фактам были составлены административные материалы. За пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.
При повторном нарушении сумма штрафа вырастает почти в десять раз. Также есть риск лишиться свободы на срок до двух лет.
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