В минувшие выходные 44 туляка сели за руль подшофе

Во время профилактических мероприятий и надзорной деятельности сотрудники тульского УГИБДД с 23 по 25 ноября задержали 44 пьяных водителя.

Из них 26 привлечены к ответственности за нетрезвую езду, 15 – за отказ от освидетельствования. Трое водителей ранее уже задерживались за подобное нарушение.

По всем фактам были составлены административные материалы. За пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении сумма штрафа вырастает почти в десять раз. Также есть риск лишиться свободы на срок до двух лет.